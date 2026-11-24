قال لي مواسرجي من أطراف عمّان، وهو يشد صمولة في الظلام، إن الماء في بلادنا هو المواطن الوحيد الذي يجد طريقاً للخروج!

ظننتها نكتة. ثم قرأت الأرقام.

بحسب بيانات وزارة المياه التي نشرتها الصحف في 7 تشرين الثاني، نصيب الأردني من المياه المتجددة 61 متراً مكعباً في السنة. وعتبة الشح المطلق خمسمئة. أي أننا تحت الخط الأحمر بنحو 88%، ننظر إليه من قاع بئر لا ماء فيه!

يقول صندوق النقد الدولي إن المياه التي لا تدر إيراداً بلغت نحو 45% مما يضخ بنهاية 2024. وهذا الرقم يضم أنابيب تنزف وعدادات كسولة وتوصيلات لا ترى في الأنبوب غير طريق مختصر. أي أن الدولة تضخ الماء كما يضخ أب المصروف على ولد مسرف، يتبخر منه قرابة النصف في الطريق ويصل الباقي ومعه فاتورة!

قال وزير مياه سابق إن استبدال أنبوب طوله عشرة كيلومترات يكلف نحو عشرة ملايين دولار ويقطع الشارع شهوراً، بينما يكلف مستشعر ذكي يسمع الأنبوب وهو يئن أقل من مئة ألف دولار. الأنبوب يئن منذ سنين، وثقافتنا لا تنصت إلا لمن يقطع الشارع!

في الثامن عشر من هذا الشهر انطلق الناقل الوطني، ثلاثمئة مليون متر مكعب في السنة من ماء البحر المحلى، بكلفة تتجاوز ستة مليارات دولار. أما أول قطرة منه فتصل مع 2030 بحسب ما أعلن!

حتى ذلك الحين سنصبر. والصبر عندنا يحتفظ بمكانته، فهو الشيء الوحيد الذي لا يتسرب!

عدت إلى المواسرجي أستوضح، فمسح يديه بخرقة وقال إن لجنة تسعير المحروقات تعلن كل شهر كم نخسر على اللتر، فلتعلن كل مديرية مياه كم تخسر من المتر المكعب، على الورقة نفسها وفي اليوم نفسه وبالحماسة نفسها! ومن يبلغ عن تسريب في حارته وتثبت الوزارة صحة بلاغه فليخصم من فاتورته، فيصير كل حي مستشعراً بلا ثمن.

أضاف أن في الأردن آلاف المواسرجية، يعرف أكثرهم أي حارة تنزف قبل أن يعرفها مهندس الشبكة. فليسجلوا مراقبي تسرب ببطاقة وأجر بلاغ، فيتحول من يعيش على الأنابيب المقطوعة إلى حارس عليها! أما ماء الاستحمام، الذي يخدم صاحبه عشر دقائق ثم يتقاعد في المجاري، فيستحق وظيفة ثانية في غسل المرحاض. وماء المطر الذي نستقبله في كانون بالمشمع والشتائم يستحق خزاناً على كل سطح جديد. لا أعرف إن كانت التعليمات تلزم بذلك أم لا.

لم أجد ما يقول إن أحداً جرب هذا كله في الأردن، فهو كلام مواسرجي، وكلام المواسرجي ينقط أحياناً ويحتاج إلى جلدة، لكنه يصيب.

دفعت له عشرة دنانير أجرة، وكانت أرخص من فاتورة أي دراسة. قال وهو يغلق حقيبته، أنا أصلح تسريباً واحداً بعشرة دنانير. فمن يصلح الباقي يا أستاذ؟

خرج المواسرجي. لم يجبه أحد سوى الحنفية، قطرة، ثم قطرة، ثم قطرة، بانتظام موظف مجتهد في إدارة الدراسات!

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