خبرني - فرّط فريق الحسين إربد بفرصة الخروج بنتيجة إيجابية أمام إيست بنغال الهندي، بعدما خسر في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعتهما، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2.

وشهدت المباراة إهدار لاعبي الحسين عدداً كبيراً من الفرص السانحة للتسجيل، رغم المحاولات الهجومية المتكررة، إلا أن الفريق لم ينجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف، ليدفع ثمن الفرص الضائعة في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وتشكل الخسارة ضربة لطموحات الحسين في تعزيز موقعه بالمجموعة الرابعة وحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.