خبرني - جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.. الأولى عربياً وإقليمياً والـ21 عالمياً في الحصول على تقييم QS 5 Stars Plus ضمن تقييم QS Stars Rating.

تتبوأ جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مكانة متقدمة على خارطة التعليم العالي العالمي، باعتبارها أول جامعة على مستوى العالم العربي والمنطقة تحصل على تقييم QS 5 Stars Plus، والجامعة رقم 21 عالمياً التي تنال هذا التقييم المرموق، بما يعكس مستوى تميزها المؤسسي والأكاديمي وفق المعايير الدولية.

ويأتي هذا التقييم تتويجاً لحصول الجامعة على خمس نجوم في التقييم العام، وفي مختلف معايير التقييم، ليؤكد شمولية تميز الجامعة وتكامل منظومتها الأكاديمية والمؤسسية.

