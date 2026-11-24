خبرني - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الزيادة التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخراً على رواتب موظفي القطاع العام ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار تستند إلى مبررات ودوافع لا تنطبق على متقاعدي الضمان الاجتماعي، إذ لم تُجرِ الحكومة زيادات على الرواتب التقاعدية لمتقاعديها منذ ما يزيد على خمسة عشر عاماً، في حين تُزاد رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي سنوياً طوال هذه المدة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي، أن قانون الضمان الاجتماعي يعتمد آلية ديناميكية ودورية لزيادة الرواتب التقاعدية سنوياً، ترتبط بمعدل التضخم ونمو الأجور، وهي آلية غير مطبّقة على الفئات المشمولة بالزيادة الحكومية الأخيرة.

آلية سنوية منذ عام 2010

وبيّنت المؤسسة أنها بدأت العمل بهذه الآلية منذ عام 2010، إذ أقرّت بموجب قانونها المؤقت رقم (7) لسنة 2010، ومنذ ذلك الحين تُزاد الرواتب التقاعدية سنوياً لجميع متقاعدي الشيخوخة والعجز الكلي الإصابي، والعجز الكلي والجزئي الطبيعي الدائم، وللمتقاعدين مبكراً ومتقاعدي العجز الجزئي الإصابي، عند إكمالهم سن الشيخوخة.

وأشارت إلى أن الكلفة التراكمية لهذه الزيادات تجاوزت حتى اليوم 800 مليون دينار.

وبيّنت المؤسسة أن نحو 170 ألف متقاعد استفادوا حتى اليوم من زيادات التضخم السنوية، حصل قرابة 109 آلاف منهم، أي نحو 64%، على زيادات بلغت 20 ديناراً فأكثر.

إذ استفاد نحو 26,197 متقاعداً من زيادات تزيد على 50 ديناراً، بمتوسط بلغ 72.6 دينار للمتقاعد الواحد، من بينهم نحو 3,300 متقاعد تجاوزت زياداتهم 100 دينار. أما الشريحة الأكبر عدداً، فهي شريحة الزيادات بين 30 و50 ديناراً، وتضم 42,189 متقاعداً بمتوسط 39 ديناراً.

وتليها شريحة الزيادات من 20 إلى أقل من 30 ديناراً، وتضم 40,535 متقاعداً بمتوسط 26.5 دينار، فيما حصل نحو 33,138 متقاعداً على زيادات من 10 إلى أقل من 20 ديناراً بمتوسط يقارب 15 ديناراً.

كما أشارت إلى أن نحو 28,035 متقاعداً حصلوا على زيادات تقل عن 10 دنانير، غالبيتهم من حديثي التقاعد أو ممن أكملوا سن الشيخوخة مؤخراً، وهو ما يعكس الطبيعة التراكمية لهذه الزيادات التي ترتفع قيمتها مع كل عام يمضي على استحقاق المتقاعد على راتبه التقاعدي.

أما المتقاعدون الذين لم يحصلوا بعد على زيادات التضخم، فيبلغ عددهم نحو 117 ألف متقاعد، غالبيتهم من حديثي التقاعد، ويقترب متوسط أجورهم من 600 دينار.

وأكدت المؤسسة أن ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم وإدراجه نصاً أساسياً في قانون الضمان الاجتماعي جاء لتوفير آلية مستدامة وموضوعية لزيادة الرواتب التقاعدية، ولتحييد المؤسسة عن أي زيادات عشوائية قد تُلحق الضرر بمركزها المالي.

ولفتت إلى أن غالبية المتقاعدين الحاليين كانوا مستثنين من معظم التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي، وأن أي زيادة إضافية على رواتبهم التقاعدية ستشكّل بالضرورة كلفة إضافية يتحمّلها المشتركون الحاليون والأجيال القادمة، لا سيما في ظل عدم وجود حيّز مالي يتيح للمؤسسة تجاوز الآلية المعتمدة لزيادة الرواتب التقاعدية.

وأضافت المؤسسة أن هذه المطالبات تأتي في وقت تطرح فيه مشروع قانونها المعدّل، الهادف إلى تعزيز استدامتها المالية، وأن أي زيادات إضافية عشوائية وغير مدروسة ستزيد من تعقيد مشهد التعديلات.