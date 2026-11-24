خبرني - بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ينعى المهندس علاء ضيف الله العزّة وعموم عشيرة العزّة في المملكة الأردنية الهاشمية، وفاة المرحوم بإذن الله تعالى فضل حسني طبازة، والد الزميل المهندس حسني طبازة.

وإذ نتقدّم بأصدق مشاعر العزاء وعظيم المواساة إلى الأخ المهندس حسني طبازة وعموم أسرته وذويه، لنسأل الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُكرم نزله، ويوسّع مدخله، ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته.

نسأل الله أن يُلهم أهله ومحبيه جميل الصبر وحسن السلوان، وأن يجزيهم على مصابهم خير الجزاء، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

