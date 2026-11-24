خبرني - قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الثلاثاء "بالإجماع" تتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 في كرة القدم على حساب المغرب الذي كان قد حصل عليه بقرار إداري.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي (كاف) قد قررت، في 17 آذار الماضي، تجريد السنغال من لقبها ومنحه للمغرب، البلد المضيف للبطولة.

وكان المنتخب السنغالي قد فاز على نظيره المغربي 1-0 بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في 18 كانون الثاني في الرباط، عقب مواجهة شهدت أحداثا فوضوية، غادر خلالها عدد من لاعبي السنغال أرضية الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي.