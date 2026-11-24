خبرني - حضر الملك عبدﷲ الثاني ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الأردني الأوزبكي، الذي يعقد في عمان بحضور أكثر من 250 مشاركا من البلدين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحث فرص الشراكة والاستثمار والتبادل التجاري في قطاعات كالصناعة، والتعدين، وصناعة المنسوجات، والصناعات الدوائية، والكيماوية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، فضلا عن فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب الاستثمارات الأوزبكية إلى المملكة.

وأكد الملك، خلال كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى، عمق العلاقات الأردنية الأوزبكية، ونموها المستمر الذي يؤكد الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، مشددا جلالته على أهمية مواصلة العمل وترجمة الفرص بين البلدين إلى مشاريع ملموسة.

وأشار الملك إلى أهمية اتفاقية التجارة التفضيلية بين البلدين، والتي تمثل محطة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري وتسهيل دخول المنتجات المتبادلة إلى الأسواق، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

وأشار الملك إلى المزايا التنافسية التي تحظى بها المملكة، كموقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، لافتا إلى قوة القاعدة الصناعية في البلدين، داعيا إلى التكامل بينهما.

من جهته، تحدث الرئيس ميرضيائيف عن أهمية توقيع البلدين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الزيارة، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الإمكانات والفرص غير المستغلة التي يجب العمل عليها، ومنها إنشاء مشاريع مشتركة في قطاع المحيكات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولفت إلى فرص التعاون في مجال التعدين واليورانيوم، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في هذا المجال، والعمل المشترك في مجالات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والزراعة، والسياحة.

وجال الملك والرئيس الأوزبكي في أقسام المعرض الصناعي المشترك، الذي تشارك فيه 60 شركة صناعية من البلدين، بهدف استكشاف أسواق تصديرية جديدة وبناء شراكات تجارية وصناعية واستثمارية.

وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.