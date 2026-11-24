خبرني - انتُخِب الأردن الثلاثاء، لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) للفترة 2027- 2029، في الانتخابات التي جرت خلال أعمال الدورة (31) لمؤتمر الدول الأطراف المنعقدة حاليًّا في لاهاي.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ انتخاب الأردن يؤكّد ثقة المجتمع الدولي بدوره الفاعل على الصعيد الدولي وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف، ويعكس التقدير الدولي لدور الأردن الفاعل في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأكّد المجالي تثمين الاردن وتقديره لمواقف الدول الأعضاء التي صوتت له لعضوية المجلس، مشدّدًا على التزام المملكة الراسخ بدعم عمل المنظمة وتعزيز العمل لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.