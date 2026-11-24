خبرني - قضت محكمة بداية جزاء عمان بحبس رجل يبلغ من العمر 29 عاما لمدة سنة، بعد إدانته بسرقة خزنة حديدية من داخل فيلا في العاصمة، تحتوي على ساعات فاخرة ومجوهرات وذهب وألماس ومبالغ مالية، قدرت قيمتها بنحو 800 ألف دينار.

وبحسب تفاصيل القضية، تسلل المتهم إلى الفيلا ليلا بعد تسلق سورها، ودخل غرفة النوم واستولى على الخزنة، قبل أن يفتحها ويستولي على محتوياتها ويخفي المسروقات داخل صندوق سماعة.

وكشفت كاميرات المراقبة هويته، ليتمكن البحث الجنائي من ضبطه بعد نحو 24 ساعة من تقديم الشكوى، والعثور على المسروقات مخبأة داخل سماعة كانت لدى شقيقته، واستعادة نحو 90% منها.

وقررت المحكمة تجريمه بجناية السرقة والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 3 سنوات، قبل تخفيض العقوبة إلى الحبس سنة واحدة بعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي.