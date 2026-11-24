خبرني - طالب النائب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة بتوجيه وزير العمل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالنظر في شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة رواتبهم من خلال معالجة مالية مناسبة، تحفظ كرامتهم المعيشية، وتخفف من الأعباء التي يتحملونها، وتراعي الظروف الاقتصادية التي يواجهونها، خصوصاً أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.

و بين عطية في رسالته التي وجهها لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم، أن متقاعدي الضمان الاجتماعي، الذين أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وأسهموا في بناء الاقتصاد الوطني، يستحقون أن يكونوا في مقدمة الفئات التي تحظى بالاهتمام عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة، لا أن يبقوا خارج الزيادة المقررة، في وقت تتزايد فيه الأعباء المعيشية وتتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار.

كما طالب عطية حسان بإعادة النظر في آلية الزيادة المقررة للموظفين، بما يحقق العدالة بين أصحاب الرواتب، إذ إن موظفاً يتقاضى 595 ديناراً يستفيد من زيادة قدرها 30 ديناراً، ليصبح راتبه 625 ديناراً، في حين يحرم موظف راتبه 605 دنانير من الزيادة، ويبقى راتبه كما هو، الأمر الذي يخلق تفاوتاً غير مبرر ويستدعي مراجعة سقف الزيادة وآلية احتسابها بما يضمن الإنصاف والتدرج.

وزاد أن موازنة عام 2027، التي تتجاوز نفقاتها 13.7 مليار دينار، بعجز يقارب ملياري دينار، يجب أن تعكس أولويات المواطنين، وأن تترجم الإنفاق الرأسمالي إلى مشاريع حقيقية توفر فرص العمل، وتحسن الخدمات، وتعزز التنمية في المحافظات، وتواجه البطالة والفقر، وتخفف من عبء الدين العام.

وايضا ترجمة رؤية جلالة الملك في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي إلى نتائج ملموسة، من خلال استثمارات إنتاجية وفرص عمل حقيقية، تنعكس آثارها على المواطنين والاقتصاد الوطني.

و في ختام رسالته بين عطية أن المطلوب إنصاف المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، واعادة ترتيب الأولويات، وضمان أن يكون تحسين مستوى المعيشة جزءاً أساسياً من السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.

