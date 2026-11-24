خبرني - قضت محكمة بداية جزاء عمان بحبس أردنيين مدة 3 سنوات لكل منهما، بعد إدانتهما بسرقة الحديد ومستلزمات البناء من ورش وعمارات قيد الإنشاء في العاصمة، باستخدام مركبات بيك أب لا تحمل لوحات أرقام، فيما أعلنت براءة متهم ثالث لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب تفاصيل القضية، نفذ المتهمان سرقاتهما ليلا وهما ملثمان، واستوليا في إحدى المرات على نحو طنّين ونصف من قضبان الحديد من عمارة قيد الإنشاء، كما استهدفا مشاريع إسكانية أخرى، وقدرت قيمة المسروقات في بعض الوقائع بنحو 3000 دينار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يتنقلان داخل مركبات بيك أب مجهزة بالحجارة وأسياخ الحديد، واستخدماها لمواجهة من يحاول اعتراض طريقهما، كما ألقيا الحجارة وقضبان الحديد باتجاه مركبات الأمن العام خلال مطاردة أمنية انتهت بضبط اثنين منهما.

وأدانت المحكمة المتهمين بأربع جرائم سرقة والشروع بالسرقة ومقاومة رجال الأمن العام وإلحاق الضرر بمركبة أحد المواطنين، وقررت تنفيذ العقوبة الأشد بحقهما، بواقع 3 سنوات حبسا لكل منهما، فيما أحالت تهمة تشكيل عصابة أشرار إلى محكمة أمن الدولة لعدم اختصاصها بالنظر فيها.