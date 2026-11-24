خبرني - شهد الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأوزبكي إلى المملكة، تبادل 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والفني بين البلدين.

وتنشر تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

* اتفاقية التجارة التفضيلية

تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتنويع السلع المتبادلة، من خلال التخفيض التدريجي للتعرفة الجمركية عليها أو إلغائها على سلع محددة، إلى جانب إزالة العوائق التجارية.

* اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الثنائية

تؤسس هذه الاتفاقية لشراكة استراتيجية تعزّز الحوار السياسي والتعاون الأمني والعلاقات التجارية والاستثمارية. وتشمل التعليم والثقافة والسياحة والصحة والعلوم، إلى جانب البنية التحتية والنقل والمدن الذكية وتنمية القدرات البشرية والتعاون في الشؤون الدولية.

* اتفاقية إطارية للتعاون في الثقافة والصناعات الثقافية الإبداعية

تهدف إلى توسيع التعاون الثقافي وتشجيع تبادل الخبرات من خلال ورش العمل والندوات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الثقافية التي تقام في البلدين.

* اتفاقية التعاون بين مدينة البترا ومدينة سمرقند

تهدف إلى الترويج الدولي للبترا وسمرقند بوصفهما وجهتين سياحيتين وتراثيتين، وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتبادل الخبرات في التدريب والتخطيط الحضري وإدارة المدن وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية والمدن الذكية.

* اتفاقية التعاون في الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات

تهدف إلى تعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ودعم مبادرات الحكومة الإلكترونية وتنمية المهارات الرقمية. كما تشجّع الشراكات بين المؤسسات والشركات التقنية، وتدعم الشركات الناشئة والاستثمار ونقل المعرفة في خدمات تكنولوجيا المعلومات.

* مذكرة تفاهم للتعاون في الخدمات الصحية

تهدف إلى شمول الكوادر الطبية المتخصصة في برامج التدريب والتدريب المتقدم، وتطوير الأنشطة العلمية والتعليمية، وتبادل المعلومات في مجال الطب عن بعد.

* اتفاقية تعاون لإقامة علاقات شراكة بين عمّان وطشقند

تهدف إلى تعزيز التعاون بين العاصمتين عبر تبادل الخبرات في الإدارة البلدية والتخطيط الحضري والبنية التحتية والتحول الرقمي وأنظمة البناء والخدمات العامة، بما فيها الصحة والتعليم، إضافة إلى التعاون في تنفيذ برامج تدريب مشتركة.

* مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز سلامة المنتجات الصيدلانية في أوزبكستان

تضع إطاراً للتعاون في تطوير الأنظمة الرقابية للمنتجات الطبية، وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات والممارسات في تنظيم هذه المنتجات والرقابة عليها.

* اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية

تعزّز هذه الاتفاقية تعاون الجهات المختصة في البلدين في الوقاية من الجرائم الخطيرة وكشفها ومكافحتها والتحقيق فيها، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

* مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة

تضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونظيرتها، وتيسّر تبادل المعرفة والمشورة الفنية والمهارات والخبرات في القطاع.

* مذكرة تفاهم للتعاون في حماية البيئة للأعوام 2026- 2029

تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة التلوث وإدارة النفايات وصون الطبيعة والتنوع الحيوي، والتعامل مع تغيّر المناخ والتصحر. وتشمل مجالات التعاون في السياحة البيئية والتنمية الخضراء والرصد البيئي وتقييم الأثر البيئي والبحث والتدريب.

* مذكرة تفاهم للتعاون في الثروات المعدنية

تهدف إلى تطوير التعاون في استكشاف المعادن وتقييمها واستخراجها ومعالجتها. وتشمل إعداد دراسات مشتركة وتبادل الخبرات في التخطيط والسياسات والتنظيم، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في التعدين.

* مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة الأردنية ومؤسسة تنمية الفنون والثقافة في أوزبكستان

تهدف إلى دعم الحرف التقليدية والحرفيين عبر برامج التبادل والتدريب والمعارض المشتركة، وتعزيز التعاون بين المتاحف في البحث ورقمنة المقتنيات وتبادل المعارض. كما تشجّع مشاركة الفنانين والفرق في فعاليات البلدين، ومنها مهرجان جرش للفنون والثقافة وبينالي بخارى، وتبادل الخبرات في السياسات الثقافية والصناعات الإبداعية والتقنيات الرقمية.

* اتفاقية إطارية بين وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية ووزارة الإنشاءات والإسكان والخدمات البلدية في جمهورية أوزبكستان

تهدف إلى تعزيز التعاون في الإسكان والتنمية الحضرية من خلال تحديد مشاريع تجريبية ومشتركة وتنفيذها، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وبناء القدرات والتدريب المهني، وتنظيم مؤتمرات وندوات ومنتديات مشتركة.

ويشمل التعاون التخطيط الحضري والتنمية المستدامة للمناطق، وتشمل حلول المدن الذكية والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز قدرة المدن على التكيّف مع آثار التغيّر المناخي.

* مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة المياه

تهدف إلى تبادل الخبرات في تحلية المياه والتقنيات الحديثة وتصنيع مضخات المياه للمشاريع الحكومية، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع المياه. كما تشمل تحديث أنظمة الري ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

* مذكرة تفاهم في مجال المكتبات الوطنية والوثائق والأرشيف

تهدف إلى تعزيز التعاون في حصر الوثائق والمواد ذات الصلة بالتراث الوثائقي للبلدين، وتبادل الكتب والوثائق الأرشيفية والصور لإثراء مقتنيات المكتبات الوطنية والأرشيف في الأردن وأوزبكستان.

* مذكرة تفاهم للتعاون في الدبلوماسية الاقتصادية

تهدف إلى دعم التجارة والاستثمار عبر تبادل المعلومات والخبرات الاقتصادية، وتيسير الشراكات بين الشركات وتنظيم فعاليات أعمال مشتركة، ودعم الروابط في النقل والسياحة، إلى جانب تدريب الدبلوماسيين وتبادل الخبرات بينهم.

* مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الثروة الحيوانية بين وزارتي الزراعة في الأردن وأوزبكستان

تهدف إلى وضع إطار للتعاون في تربية المواشي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويشمل تبادل الموارد الوراثية الحيوانية والمعارف والخبرات، وتعزيز التعاون العلمي والتطبيقي في هذا المجال.