خبرني - أحبط تدخل المواطن سلطان حميدي الفايز، اليوم الثلاثاء، محاولة سرقة كوابل إنارة على طريق الخدمة المحاذي لطريق المطار، بعد أن رصد مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بتقطيع كوابل الكهرباء الممتدة بين أعمدة الإنارة.

وبادر الفايز فور مشاهدته الواقعة إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، ولم يكتفِ بذلك، بل تابع الموقف وتعامل معه بحسٍّ عالٍ من المسؤولية لحين وصول الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من ضبط الأشخاص والمضبوطات بحوزتهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم واستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وأعربت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن شكرها وتقديرها للمواطن سلطان الفايز، مثمنةً موقفه المسؤول وحرصه على حماية الممتلكات العامة، ومشيدةً بما أبداه من وعي وحس وطني يعكس أهمية دور المواطن في الحفاظ على مقدرات الوطن وصونها.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداءات المتكررة على مكونات الطرق وعناصر السلامة المرورية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهودها في المحافظة على كفاءة شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة العامة عليها.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على سرقة كوابل الإنارة النحاسية، بل تشمل أيضاً سرقة لوحات التحكم الكهربائية، والاعتداء على المحولات الكهربائية، وسرقة الحواجز المعدنية والشواخص المرورية والعبث بمختلف عناصر السلامة المرورية.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات لا تمثل اعتداءً على المال العام واستنزافاً للموارد المخصصة لصيانة الطرق وتطويرها فحسب، بل تشكل خطراً مباشراً على حياة مستخدمي الطرق وسلامتهم، لما تتسبب به من انطفاء للإنارة وتعطيل لعناصر السلامة المرورية، وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاقتداء بالموقف المسؤول الذي أبداه الفايز، وعدم التردد في إبلاغ الوزارة أو الأجهزة الأمنية فور رصد أي اعتداء أو محاولة عبث بمكونات الطرق ومرافقها، والتعامل مع مثل هذه الحالات بحكمة ومسؤولية، وبما يضمن سلامتهم الشخصية ويتيح للجهات المختصة القيام بواجباتها.

وشددت الوزارة على أن حماية الممتلكات العامة مسؤولية مشتركة، وأن وعي المواطنين وتعاونهم مع الجهات المختصة يشكلان ركيزة أساسية في التصدي لهذه الاعتداءات والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.