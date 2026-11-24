خبرني - أسدلت محكمة أردنية الستار على خلاف بين موظف ومدير خدمة الجمهور داخل إحدى المؤسسات الرسمية، بدأ بسبب تشغيل موسيقى المجوز والدبكة خلال الدوام الرسمي، وتطور إلى اتهامات بالذم والقدح والتحقير والتهديد.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المدير طلب من الموظف إطفاء الموسيقى، قبل أن يعلم لاحقا أنه خرج إلى القاعة الرئيسية وصرخ أمام الموظفين والمراجعين قائلا: «أنا مش سائل على الناس» و«بدي أدعس على راس الكبير قبل الصغير هون».

وقرر المدير لاحقا إسقاط حقه الشخصي، فيما وجدت المحكمة أن الأدلة لم تثبت توجيه العبارات إليه بشكل مباشر، وأن شهادته استندت إلى ما نقله موظفون آخرون.

وقررت المحكمة إسقاط دعوى الحق العام عن جرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد، وإعلان براءة الموظف من تهمة تحقير موظف أثناء قيامه بوظيفته لعدم كفاية الدليل.