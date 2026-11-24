خبرني - أبقت محكمة صلح جزاء الكرك عقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة 100 دينار بحق أردني، بعد رد اعتراضه على حكم غيابي أدانه بإهانة الشعور الديني، إثر مشادة داخل كراج في الكرك، وجه خلالها عبارة مسيئة إلى سيدة على مسمع من المارة.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن المشادة وقعت عندما طلبت السيدة تحريك مركبتها التي أوقفتها خلف مركبة أخرى، ليفاجئها المشتكى عليه بالصراخ قائلا: «الله يلعن اللي أعطاكي الرخصة»، قبل أن يواصل توجيه عبارات السب والشتم بحقها.

وكانت المحكمة قد خفضت العقوبة من الحبس أربعة أشهر والغرامة 200 دينار إلى ثلاثة أشهر و100 دينار، بعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي.

وردت المحكمة اعتراض المشتكى عليه شكلا، لعدم حضوره جلسة النظر في الاعتراض، وعدم تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسات المحاكمة السابقة، ليبقى الحكم الصادر بحقه قائما.