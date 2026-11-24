خبرني - شهد الملك عبدﷲ الثاني ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، تبادل حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز العمل المشترك في عدة مجالات.

إذ تبادل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الشؤون الخارجية الأوزبكي بختيور سعيدوف، اتفاقيتين بشأن العلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية، والمساعدة القانونية المتبادلة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.

كما تبادل وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والوزير سعيدوف، اتفاقية للتعاون في مجالي الثقافة والصناعات الثقافية الإبداعية، وثلاث مذكرات تفاهم في مجالات حماية البيئة، والمكتبات الوطنية والوثائق والأرشيف، والتعاون في مجال الخدمات الصحية.

وتبادل المهندس القضاة ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي لذيذ قدرتوف، اتفاقية في مجال التجارة التفضيلية بين حكومتي البلدين، ومذكرة بشأن التعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم بين مركز سلامة المنتجات الصيدلانية التابع لوزارة الصحة في أوزبكستان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وفي مجال الثروات المعدنية، تبادل المهندس القضاة ووزير التعدين والجيولوجيا الأوزبكي بوبير إسلاموف مذكرة تفاهم بين البلدين.

وتبادل وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة والوزير سعيدوف، مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة الأردنية ومؤسسة تنمية الفنون والثقافة التابعة لإدارة رئيس جمهورية أوزبكستان.

كما تبادل الدكتور أبو غزالة والوزير قدرتوف، أربع اتفاقيات تعاون في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والخدمات البلدية، وإقامة شراكة بين مدينتي طشقند وعمان، وإقامة شراكة بين مدينتي البترا وسمرقند.

وفيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، تبادل الدكتور أبو غزالة ووزير الزراعة الأوزبكي إبراهيم عبد الرحمنوف، مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، كما تبادلا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الثروة الحيوانية بين وزارتي الزراعة في البلدين.

وحضر مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي للملك، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، وعدد من كبار المسؤولين من البلدين.