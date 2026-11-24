خبرني - في أبريل 2017، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة وسط بوتسوانا، فهز منطقة من الجنوب الإفريقي كانت تعد مستقرة. وكان الزلزال محيرا لأنه وقع داخل كتلة قارية قديمة وصلبة تعرف بكراتون كالاهاري.

وتعد كتلة كالاهاري القارية من أقدم وأصلب الكتل الصخرية في إفريقيا، إذ تضم صخورا يعود عمرها إلى نحو 3.7 مليار سنة، وكانت تعد لوقت طويل من أكثر المناطق استقرارا في القارة. لكن دراسة حديثة نشرتها مجلة Tectonics تشير إلى أن صدعا قديما تحت بوتسوانا ربما عاد إلى النشاط، في تطور قد يساعد العلماء على فهم كيفية تشقق القارات ببطء عبر الزمن.

صدع قديم يعود للحركة

تتكون الأخاديد القارية عندما تشد قوى باطن الأرض القشرة في اتجاهين متعاكسين، فتتمدد وتضعف، وقد تنفصل في النهاية إلى أجزاء مستقلة يفصل بينها محيط جديد. وغالبا ما يحدث ذلك في مناطق ضعيفة جيولوجيا، لا في كتل قديمة وصلبة مثل كراتون كالاهاري.

وقال فولارين كولاوولي، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة كولومبيا، إن الزلزال وقع في منطقة لم يكن متوقعا أن تشهد هذا النوع من النشاط الصدعي.

ما الذي وجده العلماء؟

ركز العلماء على "صدع خوروتشي" (Khurutshe Fault)، الذي يمتد لمسافة تقارب 80 كيلومترا في بوتسوانا. ولتحليل بنيته، استخدموا خنادق جيولوجية وتقنية قياس المقاومة الكهربائية في الأرض، إضافة إلى بيانات من 20 بئرا للمياه الجوفية.

وأظهرت النتائج وجود ثلاث طبقات رئيسية تحت السطح: رواسب حديثة من كالاهاري، تليها طبقة أقدم تعود إلى العصر الجوراسي، ثم القاعدة الصخرية الأقدم التي تعود إلى العصر ما قبل الكمبري. كما وجدت آثار لحركة سابقة على طول الصدع، ما يرجح أنه كان نشطا في الماضي ثم عاد إلى الحركة مجددا.

ماذا يعني ذلك؟

لا تعني هذه النتائج أن محيطا جديدا سيتشكل قريبا، لأن حركة الصدوع في جنوب إفريقيا ما تزال بطيئة جدا مقارنة بمناطق أكثر نشاطا في شرق إفريقيا. لكن الدراسة توضح أن الكتل القارية القديمة ليست ثابتة تماما كما كان يعتقد، بل قد تحتوي على مناطق ضعف تسمح بإعادة تنشيط الصدوع.

وتخلص الدراسة إلى أن ما جرى في بوتسوانا مهم لفهم بداية تشكل حدود الصفائح التكتونية، لكنه لا يشير إلى انقسام قريب للقارة. وما يزال من المبكر معرفة ما إذا كان هذا النشاط سيتطور إلى صدع أكبر في المستقبل.