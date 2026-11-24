خبرني - أعلن النادي الفيصلي عن تعيين البرازيلي ريكاردو كروز مساعدًا للمدير الفني جواو موتا، ضمن الجهاز الفني للفريق الأول.

وقال النادي في بيان مقتضب انه يتمنى للمدرب البرازيلي التوفيق في مهامه وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره.

وكان الفيصلي اعلن مؤخرا عن انتهاء مشوار المدير الفني طارق مصطفى مع الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب الكادر الفني المعاون له ، والتعاقد مع المدرب البرتغالي جواو موتا لتولي مهمة المدير الفني للفريق، فيما تم تعيين الكابتن حسونة الشيخ مدرباً عاماً، استعداداً لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقرر النادي الإبقاء على عامر شفيع مدرباً لحراس المرمى، وإياد علوان محللاً للأداء، وإبراهيم المنفلوطي مدرباً للياقة البدنية.