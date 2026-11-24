خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تطبيق تحويلة مرورية مؤقتة اعتباراً من صباح يوم غد الاربعاء، على جسر الجيزة بالطريق الصحراوي، وذلك لغايات تنفيذ أعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد للجسر، ضمن عطاء صيانة عدد من الطرق الرئيسية والجسور في إقليم الوسط، والممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأوضحت الوزارة أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للجسر، والمحافظة على سلامته الإنشائية، وإطالة عمره التشغيلي، بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة المرورية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدمي الطريق.

وبيّنت الوزارة أن التحويلة المرورية ستُنفذ على مراحل، بحيث يتم تحويل حركة السير إلى أحد المسربين باتجاه عمّان أثناء تنفيذ أعمال الصيانة في المسرب الآخر، على أن تُعكس التحويلة بعد استكمال أعمال المسرب الأول، دون الحاجة إلى إغلاق الجسر بالكامل.

وأكدت أن هذه الترتيبات المرورية تهدف إلى ضمان استمرارية حركة السير والحد من تأثير أعمال الصيانة على انسيابية الحركة المرورية، خصوصاً في ظل الأهمية التي يتمتع بها الجسر على الطريق الصحراوي، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لحركة النقل والتنقل بين محافظات المملكة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان السلامة العامة في منطقة الأعمال، بما يشمل تجهيز موقع العمل بالإشارات التحذيرية واللوحات الإرشادية ومستلزمات السلامة المرورية، وفق المعايير المعتمدة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام والجهات المعنية.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر عند الاقتراب من منطقة الأعمال، والالتزام بالإشارات المرورية والسرعات المحددة، واتباع تعليمات الكوادر الميدانية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة العاملين، ولتمكين الفرق الفنية من إنجاز الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطط الوزارة المستمرة لصيانة الطرق والجسور في مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحافظة على استدامتها، بما يعزز السلامة المرورية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.