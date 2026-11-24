خبرني - تحت رعاية معالي الأستاذ مصطفى الرواشدة وزير الثقافة ، عقدت جامعة عمان العربية أعمال المؤتمر الدولي السادس لعلوم الحاسوب والمعلوماتية (ICSIC 2026)، الذي نظمته كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، وبالتعاون مع الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، وبالشراكة مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) – فرع الأردن، وذلك بحضور كلّ من : الدكتور فراس الضرابعة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مندوباً عن معالي الأستاذ مصطفى الرواشدة ، و الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية ، والأستاذ الدكتور براء عصفور رئيس الجامعة العربية الأمريكية ، والدكتور موسى الأخرس رئيس فرع IEEE في الأردن ،والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس جامعة عمان العربية للتخطيط وضمان الجودة ،والسيدة نادية القديمات مساعد رئيس جامعة عمان العربية للشؤون المالية والإدارية ، والدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات ، والدكتور عمر الطراونة رئيس اللجنة التحضيرية ، ومساعدي رئيس الجامعة العربية الأمريكية، إلى جانب عدد من أصحاب العطوفة والسعادة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والباحثين المشاركين والأكاديميين من مختلف دول العالم ، والذي عُقد في فندق هيلتون عمّان.

وأكد الدكتور الضرابعة في كلمته الافتتاحية على أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تجمع الباحثين والممارسين من الجامعات والمؤسسات المختلفة، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المستجدات والابتكارات في مجالات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز حضور البحث العلمي الأردني في المحافل الدولية ، مُشيراً إلى أهمية التكامل بين المعرفة والتكنولوجيا والثقافة، مبيناً أن التحول الرقمي أصبح شريكاً أساسياً في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الثقافي وإتاحته للأجيال والباحثين، من خلال توظيف تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتعلم العميق والتوأم الرقمي في رقمنة الوثائق والمخطوطات والمقتنيات التراثية وتحليلها وحمايتها، كما أكد على أهمية تطوير محتوى عربي رقمي موثوق، وتعزيز حضور اللغة العربية وتراثها في النماذج الرقمية، مع ضرورة ترسيخ أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية وحقوق المبدعين ومواجهة المعلومات المضللة والتزييف العميق.

من جانبه أشار الدكتور الوديان إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل المعرفة والخبرات ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً إلى أن ما يميز المؤتمر هو الشراكة العلمية والأكاديمية التي تجمع جامعة عمان العربية والجامعة العربية الأمريكية ومؤسسة IEEE، والتي تشكل نموذجاً للتكامل بين الجامعات والمؤسسات العلمية، وتسهم في توسيع آفاق التعاون البحثي وتبادل الخبرات والارتقاء بجودة المخرجات العلمية، وأضاف إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت أصبحت فيه علوم الحاسوب والمعلوماتية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني، من أبرز محركات التنمية والابتكار، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتعزيز الشراكات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً.

بدوره أكد الدكتور عصفور على اعتزاز الجامعة بالشراكة الأكاديمية مع جامعة عمان العربية، مشيراً إلى أن التعاون بين الجامعات يتجاوز تنظيم الفعاليات العلمية إلى بناء مشاريع بحثية مشتركة وتوسيع آفاق تبادل المعرفة والخبرات، وأوضح على أن الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني أصبحت من المحركات الرئيسية للتطور العلمي والاقتصادي، الأمر الذي يتطلب من الجامعات الاستعداد للمستقبل من خلال الاستثمار في البحث العلمي والمختبرات والتجهيزات، ودعم الباحثين الشباب وتعزيز المجموعات البحثية متعددة التخصصات، مُشدداً على أهمية بناء جسور التعاون بين الجامعات الأردنية والفلسطينية، وتطوير مشاريع علمية مشتركة تسهم في توظيف المعرفة والتكنولوجيا في خدمة المجتمعات، مؤكداً على أن قيمة المؤتمرات العلمية لا تقتصر على الأوراق البحثية والجلسات، بل تمتد إلى ما ينتج عنها من أفكار ومشاريع وشراكات مستدامة.

من جهته استعرض الدكتور الأخرس دور IEEE وأهميتها بوصفها إحدى المؤسسات المهنية والعلمية العالمية المعنية بتطوير المعرفة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، متناولاً دورها في دعم الباحثين والمهندسين، وتعزيز التعاون العلمي والمهني، وتوفير المنصات التي تتيح نشر الأبحاث وتبادل الخبرات، إلى جانب أهمية فروعها وشبكاتها الدولية في ربط الباحثين والخبراء والمؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية حول العالم.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور الطراونة إلى أن النسخة السادسة من المؤتمر تمثل امتداداً لمسيرة علمية تهدف إلى الارتقاء بجودة الأبحاث وتوسيع المشاركة الدولية وتعزيز الشراكات الأكاديمية والمهنية، مبيناً أن محاور المؤتمر تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والنماذج اللغوية الكبيرة والأمن السيبراني وعلوم البيانات وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والرؤية الحاسوبية، إلى جانب موضوعات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والحوسبة الكمومية والحوسبة الطرفية والمدن الذكية والتحول الرقمي.

وبين الطراونة أن المؤتمر استقبل (553) بحثاً علمياً من مختلف أنحاء العالم، وبعد إخضاعها لعمليات التقييم والتحكيم العلمي، تم قبول (273) بحثاً، في إطار حرص اللجان العلمية على ضمان جودة الأبحاث والالتزام بمعايير التحكيم العلمي، كما أشار إلى أن الأبحاث المقبولة ستُنشر ضمن وقائع مؤتمرات IEEE عبر منصة IEEE Xplore، مع تقديمها للفهرسة في قواعد البيانات العالمية، ومنها Scopus، وفقاً للمتطلبات والسياسات المعتمدة ، وأضاف أن المؤتمر يستضيف أربعة متحدثين رئيسيين من ذوي الخبرة العملية والمهنية، بهدف تعزيز التواصل بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والتكنولوجي، وتقليص الفجوة بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات سوق العمل، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين والخبراء والمؤسسات، وأشار إلى أن المؤتمر يهدف والذي يستمر أعماله يومي 24 و25 تشرين الثاني 2026، إلى استعراض أحدث الأبحاث والتطورات العلمية في مجالات علوم الحاسوب والمعلوماتية بشقيها النظري والتطبيقي، وتوفير منصة دولية لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التقنية، وتعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية.

ويأتي تنظيم جامعة عمان العربية لهذا المؤتمر في إطار رؤيتها الهادفة إلى تعزيز مكانتها العلمية والبحثية، وتوسيع شراكاتها الدولية، واستقطاب المؤتمرات العلمية المتخصصة، بما يسهم في دعم الابتكار وإنتاج المعرفة وتعزيز حضور البحث العلمي الأردني على المستوى الدولي.