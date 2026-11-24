خبرني - حصدت شركة زين الأردن المستوى الذهبي عن فئة القطاع الخاص ضمن جائزة التميّز في الأمن السيبراني في دورتها الأولى لعام 2026، التي نظّمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، حيث نالت زين هذه الجائزة تقديراً لجهودها في تطوير منظومة الأمن السيبراني وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في حماية المعلومات والبيانات وتعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الرقمية.

وتسلّم الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم بحضور رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني إيهاب الحناوي، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، والمديرة التنفيذية لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز المهندسة وداد قطيشات.

وجاء هذا التكريم تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها شركة زين الأردن في تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحٍرصها على تبنّي أفضل الممارسات والمعايير المتقدمة في حماية الأنظمة والبيانات ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع المخاطر السيبرانية، لضمان أمن خدماتها الرقمية واستمرارية أعمالها، حيث تكتسب هذه الجائزة أهمية كبيرة في ظِل تسارع وتيرة التحول الرقمي وتزايد المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها، الأمر الذي يجعل حماية البيانات وضمان أمن الخدمات الرقمية واستمراريتها من الأولويات الرئيسية للشركات لا سيّما في القِطاعات الحيوية التي تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد ريادة شركة زين الأردن في مجال الأمن السيبراني ونهجها المتواصل في تطوير قدراتها وتعزيز منظومتها الأمنية من خلال الاستثمار في الحلول والتقنيات المتقدمة وتبنّي أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مما يعزّز قدرتها على حماية البيانات وترسيخ الثقة بخدماتها الرقمية ومواكبة التطورات المتسارعة في قِطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

وتولي شركة زين الأردن الأمن السيبراني أهمية استراتيجية باعتباره جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، حيث تواصل الشركة الاستثمار في التقنيات والحلول الأمنية المتقدمة وتطبيق المعايير الدولية المتخصصة ومن أبرزها شهادات ISO 27001 لأمن المعلومات، وISO 27701 لإدارة معلومات الخصوصية و ISO 22301 لاستمرارية الأعمال، مما يسهم في تعزيز قدرتها على حماية بيانات المشتركين والشركاء وضمان موثوقية واستدامة خدماتها، كما تواصل الشركة جهودها في تطوير قدرات كوادرها وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني من خلال ترسيخ ثقافة أمن المعلومات على مختلف المستويات إدراكاً منها لأهمية تكامل الجوانب التقنية والبشرية في بناء منظومة حماية فعّالة وقادرة على مواكبة التهديدات الرقمية المتجددة.

يُشار إلى أن جوائز التميز في الأمن السيبراني تهدف إلى ترسيخ ثقافة التميز، وتحفيز المؤسسات على تبنّي أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والعالمية في الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات السيبرانية، بما يسهم في حماية الفضاء السيبراني الأردني وتعزيز الثقة بالخدمات والأنظمة الرقمية.