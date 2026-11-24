خبرني - أكد وزراء الزراعة في الأردن والعراق وسوريا ولبنان، خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، التزامهم بتفعيل ممر المشرق للتجارة بالمنتجات الزراعية والغذائية، وتوحيد الجهود لتعزيز الوصول إلى الأسواق الزراعية وتنشيط التجارة في المنطقة، بما يدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتعاون الإقليمي.

وتستند المبادرة إلى مذكرة التفاهم الرباعية بشأن التعاون والتجارة الزراعية، التي وقعها الوزراء في دمشق عام 2023، وتشكل إطارا للتعاون في مجالات البحوث والإنتاج الزراعي، والصحة النباتية ووقاية النباتات، وتطوير أصناف محسنة من البذور القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وصحة الحيوان والخدمات البيطرية، والتجارة والتسويق الزراعي، وسلامة الأغذية، وتبادل المعارف والتكنولوجيات والخبرات، وفقا للتشريعات الوطنية لكل بلد.

وقال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، إن الاجتماع الرباعي يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والإنمائية التي تواجه المنطقة، ويعكس الالتزام المشترك للبلدان الأربعة بتعزيز التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود لخدمة المصالح المشتركة لشعوبها.

وأضاف، إن تعزيز التكامل الزراعي بين البلدان الأربعة، وتطوير آليات التجارة بالمنتجات الزراعية، وتيسير حركة السلع والخبرات، تمثل ركائز أساسية لدعم الأمن الغذائي، وتعزيز استدامة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستجدة، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين وفتح فرص أوسع المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية.

وأكد الخريسات أهمية أن يشكل الاجتماع محطة للانتقال من التشاور والتنسيق إلى تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة وعملية تترجم التفاهمات إلى نتائج ملموسة، وتسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وعقد الاجتماع بمبادرة من الحكومة اللبنانية وبدعوة من وزير الزراعة اللبناني نزار هاني، بمشاركة وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ووزير الزراعة العراقي عبد الرحيم الشمري، ووزير الزراعة السوري باسل السويدان، والمدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، وممثلي المنظمة في الدول الأربع.

كما شارك في الاجتماع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، والمدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) الدكتور نصر الدين العبيد.

وتركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة عام 2023، والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والتجارة الزراعية بين البلدان الأربعة، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لترجمة مجالات التعاون ذات الأولوية إلى خطوات عملية ملموسة.

والتقى المشاركون الرئيس اللبناني جوزاف عون، ونائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري، حيث استعراضوا نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي وخارطة الطريق لتنفيذ مذكرة التفاهم.

وقال وزير الزراعة العراقي عبد الرحيم الشمري، إن تعزيز التعاون الزراعي بين العراق والأردن وسوريا ولبنان خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرا إلى أن بلداننا تتمتع بقدرات زراعية متكاملة، ومواسم إنتاج متنوعة، واحتياجات سوقية مختلفة، مما يتيح فرصا واعدة للتجارة والتعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف إن العراق يتطلع إلى العمل الوثيق مع شركائه الإقليميين لتيسير حركة المنتجات الزراعية، وتوسيع نطاق وصول المزارعين والمنتجين إلى الأسواق، والمضي قدما تدريجيا نحو تحقيق التكامل الزراعي والاقتصادي في المنطقة.

من جهته، قال وزير الزراعة السوري باسل السويدان، إن الاجتماع يأتي في منعطف حاسم، ويعكس الالتزام المشترك للبنان وسوريا والأردن والعراق بتوحيد الرؤى وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية الراهنة، مؤكدا أن تعميق التكامل الزراعي وتنشيط التجارة الزراعية الإقليمية لم يعودا مجرد خيار، بل أصبحا ضرورة حتمية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام ودعم الاقتصادات الوطنية.

وأسفر الاجتماع عن وضع البلدان الأربعة، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، خارطة طريق مشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية لعدد من الإجراءات المشتركة الملموسة، تشمل إنشاء لجنة توجيهية مشتركة ولجان فنية، مع تحديد ولاياتها وطرائق عملها في مجالات البحوث الزراعية والإنتاج المحصولي، والإنتاج الحيواني وتنميته، والتجارة بالسلع والمنتجات الزراعية، بما يمهد الطريق لإنشاء “ممر المشرق للتجارة بالمنتجات الزراعية والغذائية”.

وستتولى المنظمة دورا رئيسيا في دعم تنفيذ مذكرة التفاهم، من خلال تقديم الدعم الفني للجنة التنفيذية، وتعزيز التنسيق بين البلدان المشاركة، وتيسير التواصل وتبادل المعارف لتسريع وتيرة التنفيذ ورصد التقدم المحرز في الأولويات والأنشطة المتفق عليها.

وأكد الواعر أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز التعاون والعمل الجماعي، مشيرا إلى الضغوط المتزايدة على الإنتاج الزراعي والإمدادات الغذائية، تجعل تعزيز الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التجارة الزراعية أكثر أهمية.

ويأتي الاجتماع في ظل تحديات متزايدة تواجه الأمن الغذائي وسبل العيش الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، نتيجة الصدمات المناخية وشح المياه والاضطرابات التي تؤثر في الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى أن 77.5 مليون شخص عانوا من الجوع في الدول العربية عام 2024، في حين واجه نحو 198 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.