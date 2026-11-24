خبرني - نظم منتدى شومان الثقافي، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومبادرة "دراية" التابعة لمركز سواعد التغيير، مساء أمس، حوارية بعنوان "مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة"، بمشاركة مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، واللواء المتقاعد أنور الطراونة، والعين السابق الدكتورة ميسون العتوم، والدكتور نائل العدوان، فيما أدارت الحوارية الإعلامية إيمان أبو قاعود.

وناقشت الجلسة مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، وأهمية تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية لمواجهتها، وتعزيز الوعي بأساليب الوقاية منها، إلى جانب تسليط الضوء على دور المؤسسات الرسمية والأهلية في التصدي لهذه الآفة.

ووضح مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة بأن مشكلة المخدرات شهدت تزايداً في العديد من دول المنطقة نتيجة التحديات الجيوسياسية وحالات عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول، ما أسهم في تنامي شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات وتطور أساليب عملها مع التطور التكنولوجي. وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، مؤكداً أن التوعية والوقاية تشكلان خط الدفاع الأول إلى جانب الجهود الأمنية في حماية الشباب والمجتمع من مخاطر المخدرات.

وأكدت الدكتورة ميسون العتوم أهمية ترسيخ منظومة القيم والأخلاق التي تسهم في بناء مجتمع منتج وقادر على التنمية، مشيرة إلى أن المجتمعات تواجه العديد من التحديات التي تضعف بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحروب والنزاعات والكوارث، إلى جانب المخدرات التي تعد من أخطر الآفات التي تستهدف فئة الشباب، باعتبارها الفئة المعوّل عليها في بناء الأوطان وصناعة المستقبل.

من جانبه شدد الدكتور نائل العدوان على ضرورة تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة والجامعة وصولاً إلى المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة خطر المخدرات والحد من انتشارها. وحذر من تداول المواد المخدرة بين طلبة المدارس والشباب، ومن التعامل معها على أنها سلوك اجتماعي عادي، الأمر الذي يسهم في تسهيل الترويج لها وزيادة انتشارها.

بدوره، أشار اللواء المتقاعد أنور الطراونة إلى أن المخدرات تمثل تحدياً عالمياً تعاني منه مختلف الدول، بما فيها الأردن، لافتاً إلى أن الظروف الإقليمية والحروب والنزاعات في بعض دول الجوار أسهمت في تعقيد المشهد المرتبط بعمليات التهريب والاتجار بالمخدرات. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حماية الحدود والتصدي لمحاولات التهريب، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتأتي هذه الحوارية في إطار تعزيز التعاون بين إدارة مكافحة المخدرات ومؤسسات المجتمع المحلي، وترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية والمجتمعية المشتركة في حماية المجتمع والوقاية من المخدرات.