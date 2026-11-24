خبرني - انسجامًا مع توجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية الهادفة إلى تعزيز حضور الجامعة في المحافل الأكاديمية والعلمية، ومواكبة التطورات التقنية والبحثية الحديثة، شارك الدكتور بشار بدر عضو هيئة التدريس في كلية علوم الطيران/ قسم علوم وإدارة الطيران، في ورشة عمل بعنوان "الاستخدام النقدي والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"، وذلك بتنظيم من المجلس الثقافي البريطاني في الأردن بالتعاون مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وتناولت الورشة المبادئ الأخلاقية والمعايير الأكاديمية التي ينبغي الالتزام بها عند توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل البحث العلمي، مع التركيز على أهمية التفكير النقدي في تحليل مخرجات هذه الأدوات، والتحقق من دقتها وموثوقيتها، مما يسهم في صون النزاهة الأكاديمية والارتقاء بجودة الإنتاج البحثي، حيث تأتي هذه المشاركة تأكيدًا على أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام الواعي والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وترسيخ الممارسات التي تضمن توظيفها بصورة منهجية وأخلاقية، بما يدعم موثوقية المخرجات البحثية، ويواكب التطورات التقنية الحديثة، ويسهم في تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية على أهمية تعزيز قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مما يسهم في تطوير الممارسات الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى حرص الكلية على تشجيع المشاركة في الورش والفعاليات العلمية المتخصصة التي تواكب المستجدات العالمية وترتقي بجودة التعليم والبحث العلمي.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية بتعزيز التطوير المهني والأكاديمي لأعضاء هيئتها التدريسية، وترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو التميز والابتكار ومواكبة التحولات المتسارعة في منظومة التعليم العالي.