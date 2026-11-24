خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات العملية، وبتوجيهات من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبدعم ومتابعة من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، نظم قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة زيارة علمية ميدانية إلى مستشفى السلط الجديد، بمشاركة طلبة السنة الرابعة، ضمن متطلبات مساق "تصميم معماري 5"، وبإشراف الدكتورة أميمة العرجا عضو هيئة التدريس في الكلية.

وكان في استقبال وفد جامعة عمان العربية مدير المستشفى الدكتور مهند الحديدي، الذي رحّب بهم مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الكفاءات الهندسية، ورافق الطلبة خلال الزيارة المهندس محمد الرحامنة، الذي قدم شرحاً تفصيلياً حول المكونات المعمارية والهندسية للمستشفى، واصطحبهم في جولة شملت عدداً من الأقسام والمرافق الحيوية، حيث تعرفوا على آليات توزيع الفراغات ومسارات الحركة داخل المبنى، وأبرز المعايير الهندسية والتصميمية التي تراعي طبيعة الخدمات الصحية ومتطلباتها التشغيلية.

وشملت الجولة أقسام الطوارئ والخدمات السريعة للاطلاع على تصميم مناطق الاستقبال والفرز الطبي وآليات الربط بين الأقسام المختلفة، والعيادات الخارجية والمختبرات، لدراسة التوزيع الفراغي ودراسة حركة المرضى (Circulation) لمنع الاكتظاظ وتوفير التهوية والإضاءة الطبيعية المناسبة، إلى جانب أقسام العناية الحثيثة وغرف العمليات (ICU & Operating Rooms)، والتعرف على متطلبات التعقيم ومعايير الفصل بين مسارات المرضى والعاملين والمعدات الطبية، كما اطلع الطلبة على أقسام المنامات والإقامة الطبية، وما تتطلبه من اعتبارات تصميمية تحقق الراحة النفسية والجسدية للمرضى، وتضمن السلامة والأمان، إضافةً إلى البنية التحتية والخدمات المساندة، بما فيها المطابخ والمغاسل وأنظمة إدارة النفايات الطبية والخدمات الكهروميكانيكية واللوجستية، ودورها في ضمان استمرارية العمل داخل المستشفى بكفاءة.

وأكد المهندس الرحامنة خلال الجولة على أهمية تحقيق التكامل بين التصميم المعماري والمتطلبات الوظيفية والطبية، والتوظيف الأمثل للفراغات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المستخدمين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، مشيراً إلى أهمية مراعاة المعايير الهندسية والصحية في تصميم المستشفيات، لا سيما ما يتعلق بتوفير بيئة علاجية آمنة ومريحة، وتحقيق الخصوصية للمرضى، وسهولة وصول الكوادر الطبية إلى مختلف الأقسام، فضلاً عن توظيف الإضاءة والتهوية الطبيعية، واختيار المواد والتشطيبات المناسبة لطبيعة الاستخدام، بما يعزز كفاءة التشغيل ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية. كما أتاح الشرح للطلبة فرصة التعرف على التحديات التي تواجه المهندس المعماري في تصميم المنشآت الصحية، وآليات المواءمة بين المتطلبات الجمالية والاعتبارات الوظيفية والتقنية.

وتأتي هذه الزيارة حرصاً من كلية الهندسة في جامعة عمان العربية على توفير فرص تعليمية ميدانية لطلبتها، تتيح لهم الاطلاع على المشروعات الهندسية المتخصصة، وتعزز قدرتهم على توظيف المعارف النظرية في معالجة التحديات التصميمية والوظيفية، مما يسهم في إعداد مهندسين معماريين يمتلكون المهارات والكفاءات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، وفي ختام الزيارة أعربت كلية الهندسة وقسم هندسة العمارة عن شكرهما وتقديرهما لإدارة مستشفى السلط الجديد وكوادره على حسن الاستقبال والتعاون، وما قدموه من معلومات وشروحات فنية متخصصة أسهمت في إثراء المعرفة المعمارية والتصميمية لدى الطلبة.