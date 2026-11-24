خبرني - في إطار سعي جامعة عمان العربية المستمر لتعزيز ثقافة التوعية الصحية ومكافحة آفة التدخين، وبتوجيهات من الدكتورة لبنى غرايبة عميد كلية الصيدلة على أهمية دور الكلية في مكافحة التدخين وجزء من الوعي المدعوم من عيادة الإقلاع عن التدخين في كلية الصيدلة، نظّمت الكلية محاضرة توعوية بعنوان: "السجائر الإلكترونية ما الذي نعرفه علميا؟ وما يعنيه ذلك للشباب في الأردن؟"، وذلك في مدرسة عمان الوطنية/ دابوق، قدّمها الدكتور عادل أردكاني عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة والخبير في الكيمياء الدوائية.

حيث هدفت المحاضرة لرفع مستوى الوعي لدى الطلبة حول مخاطر السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين الحديثة، والتعريف بآثارها الصحية المحتملة، في ظل انتشار استخدامها بين فئات مختلفة من المجتمع ولا سيما فئة الشباب، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات العلمية والمفاهيم الشائعة المرتبطة بهذه المنتجات، وتناول الدكتور أردكاني خلال المحاضرة أنواع السجائر التقليدية والإلكترونية والمنتجات الحديثة المرتبطة بالتدخين، موضحًا آلية عملها والفروقات بين المواد والمركبات الكيميائية المستخدمة فيها، وانعكاساتها المحتملة على صحة الإنسان، فضلًا عن آثارها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما شهدت المحاضرة حوارًا تفاعليًا مع الطلبة، أتاح لهم طرح تساؤلاتهم ومناقشة عدد من الممارسات والظواهر المرتبطة بالتدخين في محيطهم المجتمعي.

بدوره أشاد الدكتور أردكاني بجهود كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية وحرصها على تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، ونشر الثقافة الوقائية بمخاطر الإدمان على منتجات التدخين وآثارها الصحية والاقتصادية، وفي ختام المحاضرة أعربت إدارة المدرسة عن إعجابها بالمحتوى العلمي والتوعوي للمحاضرة، مشيدةً بتفاعل الطلبة واهتمامهم بالأفكار والمفاهيم المطروحة ومبديةً رغبتها في إعادة تنفيذها واستهداف طلبة من فئات عمرية أكبر، فيما أعرب الدكتور أردكاني عن شكره وتقديره للكادرين الأكاديمي والإداري في المدرسة على حسن الاستقبال والتعاون.