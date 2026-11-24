خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها الأكاديمي والبحثي في خدمة المجتمع المحلي، وتفعيل حضورها في المحافل العلمية والمهنية، وبدعم من الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبمتابعة من الدكتور أنور العساف عميد كلية الهندسة، شاركت الكلية في أعمال ملتقى جرش الهندسي الأول بعنوان "فرص وتحديات"، وذلك برعاية معالي الأستاذ الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الذي نظمته نقابة المهندسين الأردنيين – فرع محافظة جرش، بالتعاون مع مركز رواد الأعمال "رؤى".

ومثّل جامعة عمان العربية في أعمال الملتقى الدكتور أكرم موسى رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة، والدكتور كمال حداد عضو الهيئة التدريسية في قسم هندسة العمارة في كلية الهندسة ، حيث شاركا في الجلسات الحوارية والنقاشية التي تناولت عدداً من القضايا الهندسية الحيوية، وفي مقدمتها تحديات قطاع الطاقة المتجددة، والتطورات الحديثة في هندسة العمارة المستدامة، إلى جانب الفرص الاستثمارية والريادية المتاحة أمام المهندسين الشباب في محافظة جرش.

وخلال المشاركة استعرض الدكتور أكرم رؤىً علمية حول مستقبل الطاقة المتجددة والحلول البيئية المستدامة، وأبرز التوجهات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، فيما قدّم الدكتور حداد رؤى معمارية متخصصة حول سبل المواءمة بين الهوية التراثية لمدينة جرش ومتطلبات الهندسة المعمارية المعاصرة، بما يحافظ على خصوصيتها العمرانية ويواكب التطورات الحديثة.

وبهذا الصدد أشار الدكتور العساف لأهمية تعزيز الحوار بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات المهنية، وتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم الهندسي بمتطلبات سوق العمل، وفتح آفاق أوسع أمام المهندسين الشباب للتعرف إلى الفرص والتحديات في مجالات تخصصهم، فضلاً عن دعم التوجهات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود جامعة عمان العربية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والمهنية، وتوسيع نطاق إسهاماتها العلمية والمجتمعية، وترسيخ حضورها في الفعاليات الهندسية المتخصصة، بما يدعم دورها في مواكبة التطورات التقنية والهندسية والإسهام في خدمة المجتمع.