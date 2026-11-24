خبرني - برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية نظّم الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الجامعة فعاليات "يوم IEEE العالمي" (IEEE Day) للعام الثالث على التوالي في رحاب جامعة عمان العربية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز البيئة الجامعية المحفّزة للابتكار والإبداع، ودعم المبادرات الطلابية النوعية في المجالات العلمية والتكنولوجية، وبحضور الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة مندوباً عن رئيس الجامعة، وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وعدد من طلبة الجامعة.

وجاء تنظيم الفعالية بجهود فريق العمل الطلابي الذي ضمّ كلاً من الطلبة: كندا الشبلي، وإبراهيم أبو عمشة، وحلا كسواني، وطيف الحلو، حيث تولّى الفريق إعداد الفقرات وتنسيق مختلف الجوانب التنظيمية، مما أسهم في تقديم الفعالية بصورة متميزة، وعكس مستوى المسؤولية والمبادرة لدى طلبة الجامعة وقدرتهم على تنظيم الأنشطة العلمية والتقنية.

وتضمّنت الفعالية مشاركة شركة "هوفر أب (HoverUp) "، التي استعرضت مجموعة من ابتكاراتها وحلولها التقنية في مجالات التكنولوجيا والهندسة، وقدّمت عرضًا حول التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، وأهمية مواكبة التطورات المتسارعة في هذه القطاعات، مما أتاح للطلبة فرصة الاطلاع على تجارب واقعية، والتعرّف إلى المهارات التي يتطلبها العمل في المجالات التقنية والهندسية، وتعزيز الربط بين المعارف الأكاديمية والتطبيقات العملية.

وبهذا الصدد أكد الدكتور الحمد على اهتمام إدارة جامعة عمان العربية بدعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية المهارات العلمية والعملية، وتعزيز التفكير الإبداعي والعمل الجماعي، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وإتاحة الفرص أمام الطلبة للتفاعل مع الخبرات المهنية والتقنية، وثمن الدكتور الحمد الجهود التي بذلها الفريق الطلابي في تنظيم هذه الفعالية، كما أشاد الحضور بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي والتفاعلي للفعالية، مؤكدين على أهمية هذه الأنشطة في إثراء الحياة الجامعية، وتشجيع الطلبة على الانخراط في المجتمعات والجمعيات العلمية المتخصصة، وتطوير قدراتهم في مجالات الابتكار والتواصل والعمل بروح الفريق.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على حرص جامعة عمان العربية على ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز التقني، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يعزز جاهزية الطلبة للمنافسة في سوق العمل ومواكبة متطلباته المتجددة.