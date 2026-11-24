خبرني - حرصاً من جامعة عمان العربية على تطوير مهارات طلبتها الأكاديمية والبحثية، وتعزيز قدراتهم في الوصول إلى مصادر المعرفة الموثوقة وتوظيفها بكفاءة في مسيرتهم التعليمية، نظّمت كلية الآداب والعلوم وبالتعاون مع دائرة المكتبة في الجامعة، دورة تدريبية متخصصة حول المكتبة الجامعية وخدماتها الإلكترونية لطلبة مساق "مهارات دراسية وبحثية"، بهدف تنمية مهاراتهم في البحث العلمي، وتعريفهم بآليات الاستفادة من مصادر المعلومات الورقية والإلكترونية، قدمتها الدكتورة لينا الجراح رئيس قسم العلوم الأساسية الانسانية والعلمية وعضو هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم، وبمشاركة السيدة وفاء الصبيح مديرة المكتبة وكادرها الوظيفي.

حيث ركّزت الدورة التدريبية على تعريف الطلبة بأهمية المكتبة الجامعية ودورها في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي، باعتبارها أحد المصادر الرئيسة للمعرفة والمراجع الأكاديمية التي تسهم في إثراء خبراتهم العلمية وتوسيع مداركهم المعرفية، واستعرضت الدكتورة الجراح الأهمية الاستراتيجية للمكتبة في الحياة الجامعية، مسلّطةً الضوء على مجموعة من المهارات الأساسية التي يحتاجها الطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية، وفي مقدمتها القراءة الفاعلة، وأساليب التلخيص العلمي، وآليات إعداد التقارير والأبحاث الجامعية وفق منهجية علمية سليمة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير التوثيق والأمانة العلمية وتجنب الانتحال الأكاديمي، وتخللت الدورة تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية أتاحت للطلبة فرصة طرح استفساراتهم حول كيفية توظيف مصادر المكتبة في إعداد متطلباتهم الدراسية والبحثية، والحصول على إجابات وإرشادات عملية تسهم في تطوير أدائهم الأكاديمي وتعزيز استقلاليتهم في البحث عن المعلومات وتقييمها، كما قدّم كادر المكتبة شرحاً تطبيقياً حول آليات البحث عن المصادر والمراجع الورقية والإلكترونية، وإجراءات الاستعارة، إلى جانب تعريف الطلبة بقواعد البيانات الإلكترونية المحلية والعالمية التي تتيحها الجامعة، وبيان طرق الوصول إليها واستخدام أدوات البحث المتقدمة للاستفادة من محتوياتها العلمية، سواء من داخل الحرم الجامعي أو عن بُعد، مما يسهّل وصول الطلبة إلى الأبحاث والدراسات والمراجع المتخصصة.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية المستمرة لتوفير بيئة تعليمية داعمة للتعلم الذاتي والبحث العلمي، وتعزيز التكامل بين المساقات الأكاديمية والخدمات المكتبية، بما يسهم في إعداد طلبة يمتلكون المهارات اللازمة للوصول إلى المعرفة وتحليلها وتوظيفها بصورة علمية سليمة.