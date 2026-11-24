خبرني - تصاعدت الأزمة حول لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بعدما أبلغ الاتحاد المغربي لكرة القدم محكمة التحكيم الرياضية "كاس" عن اتصال هاتفي مزعوم قبل صدور الحكم المرتقب.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على القضية، فإن الاتصال يزعم أنه جرى بين رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال وأحد أعضاء لجنة التحكيم الثلاثية التي تنظر في استئناف السنغال، يوم الأحد الماضي، الأمر الذي دفع الجانب المغربي إلى إخطار المحكمة بالواقعة خلال إجراءات النظر في الاستئناف.

لكن لم يكشف عن هوية المحكم الذي يزعم أنه تلقى الاتصال، ولم يصدر تعليق فوري من محكمة التحكيم الرياضية بشأن البلاغ.

وتأتي هذه التطورات قبل إعلان الحكم المنتظر، الثلاثاء، بشأن الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار منتخب بلاده خاسرا في نهائي البطولة، ومنح اللقب للمغرب بنتيجة 3-0.

وكان منتخب السنغال فاز على المغرب بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي أقيمت في يناير الماضي، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف في "كاف" سحب اللقب منه بسبب واقعة انسحاب لاعبيه من أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للمغرب.

ويلجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضية أملا في إلغاء قرار "كاف" واستعادة اللقب، وسط ترقب كبير للقرار الذي سيحسم هوية بطل النسخة المثيرة للجدل.