خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة كوادرها الأكاديمية، ودعم توجهات التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم والبحث العلمي، وضمن توجيهات الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، وبدعم ومتابعة من الدكتور أنور العسّاف عميد كلية الهندسة، حصلت المهندسة منى المومني عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة/ قسم الهندسة المدنية، على شهادة معتمدة في الذكاء الاصطناعي (ICDL- AI)، المقدمة من شركة سبيكتو (Specto) ضمن برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL)، وذلك بعد اجتيازها الاختبار المعتمد بنجاح.

وتغطي الشهادة مجموعة من المحاور المتعلقة بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، وتطبيقاتهما في تحليل البيانات ودعم عمليات اتخاذ القرار، إلى جانب التعريف بالاعتبارات الأخلاقية والمسؤولية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز المعرفة الرقمية والقدرة على التعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

ويأتي حصول المهندسة المومني على هذه الشهادة في سياق اهتمامها بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الهندسي والبحث العلمي التطبيقي، لا سيما في مجالات إدارة المشاريع الإنشائية ومراجعة الجداول الزمنية وتحليل التأخيرات، بما يعزز الاستفادة من التقنيات الذكية في تطوير الممارسات الهندسية وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.

ويعكس هذا الإنجاز توجه جامعة عمان العربية نحو الاستثمار في التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة التدريسية، وتمكينهم من امتلاك المهارات الرقمية والمعارف التقنية المتقدمة، مما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز جودة البحث العلمي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية.