خبرني - قال رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، الثلاثاء، أن بلاده ستنفذ نحو 40 مشروعا استثماريا في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، مؤكدا حرصه على ضمان تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، لبدء مرحلة جديدة من نمو العلاقات بين البلدين.

وأكّد ميرضيائيف، مباحثات في قصر الحسينية مع جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الأردن موطن لحضارات عريقة وهو بلد ذو تاريخ عريق وتراث غني وشعب مضياف، مشيدا بالتطور الذي تشهده المملكة، بقيادة جلالة الملك.

كما حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن، والتي شهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه بعد زيارة جلالة الملك إلى أوزبكستان العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنحو 80%، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الأول، وتم إنشاء مجلس مشترك للأعمال، كما تم إطلاق خط طيران مباشر.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الزراعة صائب الخريسات، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، والسفير الأردني لدى أوزبكستان ديماي حداد، ووفد رفيع المستوى من المسؤولين الأوزبك.

وجرت لرئيس جمهورية أوزبكستان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا والسيدة الأولى لجمهورية أوزبكستان، وسمو الأميرة مريم غازي، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للسيدة الأولى.