خبرني - تعهّد الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بتصدي التكتل الأوروبي لأي تهديدات في الفضاء، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن روسيا تستعد لإطلاق قمر صناعي مزود بأسلحة نووية.

ووفقاً لوسائل إعلام ألمانية، فهناك تقارير استخباراتية - لم تُنسب إلى دولة بعينها - جرى تداولها بين دول الناتو هذا الشهر، تشير إلى احتمال حدوث عملية إطلاق خلال الشهرين المقبلين.

وفي معرض ردّه على سؤال حول هذه التقارير، قال روته: "سنحرص دائماً على الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، ويشمل ذلك ضمان أمننا في ما يتعلق بالمجال الفضائي".

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لم يطلع على التقارير الأخيرة، لكنه قلل من شأن التقارير التي تستند إلى "مصادر مجهولة"، واصفاً إياها بأنها "لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد".

وصرحت السفارة الروسية في برلين لوسائل إعلام ألمانية بأنها ترفض ما وصفته بـ"مزاعم لا أساس لها"، مشيرة إلى أن هذه التقارير جزء من "حملة التضليل الإعلامي".

وفي مؤتمر صحفي عُقد في برلين، قال روته إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمتلك خيارات متنوعة للرد.

وأضاف: "في ما يتعلق بالمجال العسكري، سنقوم دائماً بتقييم قدراتنا في الردع والدفاع، وسنُجري التحديثات اللازمة عند الضرورة".

واستناداً إلى مصادر عسكرية واستخباراتية ألمانية لم تُكشف هويتها، ذكرت تقارير عن هيئتَي البث "إن دي آر" (NDR) و"دبليو دي آر" (WDR) وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" (Sueddeutsche Zeitung) أن هناك قمراً صناعياً روسياً - أُطلق عليه اسم "سبوتنيك-إس" - مزوداً برأس حربي نووي، يمكن استخدامه لتعطيل أو تدمير أقمار صناعية أخرى، كالأقمار الحيوية المخصصة للاتصالات والمراقبة.

ولم يؤكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس - الذي كان يقف إلى جانب روته - صحة هذه التقارير حول الخطط الروسية، لكنه قال إنها "تكشف عن مستوى التصعيد الذي يبدو أن روسيا مستعدة للمضي قدماً فيه".

وأضاف: "التقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء ليست جديدة، لكنها تظل صادمة بالقدر ذاته".

وذكرت وكالة فرانس برس أن متحدثاً باسم الحكومة الألمانية - الذي لم يؤكد أو ينفِ التقارير أيضاً - صرّح بأن الحكومة تتعامل مع هذه الأنباء "بجدية بالغة"، محذراً في الوقت ذاته من إثارة "قلق مفرط إزاء مخاطر افتراضية".

ونقلت صحيفة "هاندلزبلات" الألمانية عن جوزيف أشباخر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، قوله إن وجود أسلحة نووية في الفضاء يمثل "أسوأ سيناريو كابوسي ممكن".

يُذكر أن روسيا طرفٌ مُوقّعٌ على "معاهدة الفضاء الخارجي" لعام 1967، التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في المدار. وفي المقابل، قامت دول أخرى - مثل الولايات المتحدة والصين - بنشر أو التخطيط لنشر أسلحة في الفضاء، مستكشفةً قدرات تقع خارج نطاق المعاهدة، مثل استهداف أقمار صناعية تابعة لدول منافسة، وهي أقمار تُعد ركيزة أساسية للاتصالات العسكرية والمراقبة والملاحة.

كانت الولايات المتحدة قد قالت في عام 2024، إن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضاد للأقمار الصناعية "موجود في الفضاء" ومزود برأس حربي نووي، وهو ما نفته روسيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين آنذاك: "موقفنا واضح وشفاف؛ فقد كنا دائماً نعارض بشكل قاطع نشر أسلحة نووية في الفضاء، وما زلنا نعارض ذلك".

وفي شهر سبتمبر/أيلول، صرّح وزير القوات الجوية الأمريكية، تروي ماينك، بأن الولايات المتحدة تمتلك "أسلحة للتحكم في الفضاء" تدور حول الكوكب، لكنه لم يقدّم تفاصيل محددة.

وفي معرض الرد على هذا الإعلان، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، لوسائل إعلام روسية إن الفضاء "يجب أن يكون خالياً من أي أسلحة".