• الملك يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع أوزبكستان في قطاعات عديدة

• الملك: منتدى الأعمال الأردني الأوزبكي يشكل فرصة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين

• الملك: الأردن وأوزبكستان لديهما إيمان مشترك بأهمية الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي

• الملك يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وغزة

• الرئيس الأوزبكي يشيد بالتطور الذي تشهده المملكة بقيادة الملك ويؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن

• الملك يمنح رئيس أوزبكستان الوسام رفيع الشأن "قلادة الحسين بن علي"

• الملك يتسلم من الرئيس الأوزبكيوسام الصداقة رفيعة المستوى

عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، الثلاثاء، مباحثات في قصر الحسينية تناولت سبل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

وفي بداية مباحثات موسعة سبقتها ثنائية حضرتها جلالة الملكة رانيا العبدﷲ والسيدة الأولى للجمهورية زيروات ميرضيائيف، رحب جلالة الملك بالرئيس ميرضيائيف في زيارته الأولى إلى الأردن، مهنئا الرئيس ميرضيائيف والشعب الأوزبكي بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاستقلال بلادهم.

وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس بعثة الشرف لمرافقة للضيف، الحرص على تطوير التعاون مع أوزبكستان في قطاعات عديدة كالصناعة والمحيكات والصناعات الدوائية والكيماويات والتعليم والرعاية الصحية.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية الاتفاقيات التي ستوقع خلال الزيارة في المضي قدما بالشراكة بين البلدين، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال الأردني الأوزبكي يشكل فرصة لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص من الجانبين.

وأشاد جلالته بالجهود التنموية والإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها أوزبكستان خلال العقد الماضي، بقيادة الرئيس ميرضيائيف، مشيرا إلى ما لمسه خلال زيارته إلى أوزبكستان العام الماضي من أصالة في تراثها.

وعلى الصعيد الإقليمي، قال جلالة الملك إن الأردن وأوزبكستان لديهما إيمان مشترك بأهمية الحوار والدبلوماسية واحترام القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.

ودعا جلالته المجتمع الدولي إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية والقدس وغزة، لما تشكله من تهديد للاستقرار الإقليمي، مؤكدا ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

من جانبه، أكد الرئيس ميرضيائيف أن الأردن موطن لحضارات عريقة وهو بلد ذو تاريخ عريق وتراث غني وشعب مضياف، مشيدا بالتطور الذي تشهده المملكة، بقيادة جلالة الملك، ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الأردن، والتي شهدت تقدما ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أنه بعد زيارة جلالة الملك إلى أوزبكستان العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنحو 80%، وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الأول، وتم إنشاء مجلس مشترك للأعمال، كما تم إطلاق خط طيران مباشر.

وأكد الرئيس ميرضيائيف أن بلاده ستنفذ نحو 40 مشروعا استثماريا في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، مؤكدا حرصه على ضمان تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، لبدء مرحلة جديدة من نمو العلاقات بين البلدين.

ومنح جلالة الملك رئيس جمهورية أوزبكستان الوسام رفيع الشأن "قلادة الحسين بن علي"، تعميقا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين، وبمناسبة زيارة الدولة للرئيس ميرضيائيف إلى الأردن.

وتسلم جلالته من الرئيس ميرضيائيف وسام الصداقة رفيعة المستوى، تقديرا لإسهامات جلالته في تعزيز الشراكة والارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوطيد الأواصر بين الشعبين الصديقين.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات، ووزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، والسفير الأردني لدى أوزبكستان ديماي حداد، ووفد رفيع المستوى من المسؤولين الأوزبك.

وجرت لرئيس جمهورية أوزبكستان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الحسينية، بحضور جلالة الملكة رانيا والسيدة الأولى لجمهورية أوزبكستان، وسمو الأميرة مريم غازي، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للسيدة الأولى.