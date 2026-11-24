خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة حالة "الإنذار الوبائي" في جميع محافظات القطاع، على خلفية الارتفاع المتسارع في أعداد الإصابات بمرض التهاب السحايا، محذرة من تفاقم الأزمة الصحية وما قد تسببه من وفيات ومضاعفات خطيرة، خصوصاً بين الأطفال.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة، الدكتور نضال غنيم، خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مستشفى الرنتيسي للأطفال بمدينة غزة، إن عدد الإصابات بالتهاب السحايا بلغ 272 حالة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة بالمعدل الشهري المعتاد، الذي يتراوح بين 30 و50 إصابة.

وأوضح غنيم أن القطاع سجل 15 وفاة مرتبطة بالمرض منذ بداية العام الجاري، بينها خمس وفيات خلال أشهر أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن الإصابات بالتهاب السحايا البكتيري ارتفعت بصورة ملحوظة، من معدل يتراوح بين 10 و20 حالة شهرياً إلى 108 حالات خلال أكتوبر، مع تسجيل 100 حالة إضافية منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وحذّر المسؤول الصحي من أن استمرار ارتفاع الإصابات، ولا سيما الحالات البكتيرية، ينذر بزيادة الوفيات واحتمالات حدوث مضاعفات عصبية دائمة بين المصابين.

وفي ما يتعلق بالتحاليل المخبرية، أفاد غنيم بأن الفحوصات أكدت انتشار فيروس من فصيلة "الإنتيروفيروس"، يشكل نحو 75 في المئة من الحالات، وفق بيانات الوزارة، لافتاً إلى تعذر تحديد الأنماط الجينية للسلالات المنتشرة بسبب عدم توفر الفحوصات المتخصصة.

وعزت وزارة الصحة تفاقم الوضع الوبائي إلى التدهور البيئي والصحي في القطاع، في ظل تدمير البنية التحتية، والاكتظاظ في مراكز النزوح، وتلوث مصادر مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، فضلاً عن تجمع مياه الأمطار وفيضانها في المناطق السكنية.

وحمّلت الوزارة إسرائيل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، فضلاً عن القيود المفروضة على إدخال مواد الصيانة والتعقيم والوقود، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل العاجل للحدّ من تفاقم الأزمة الصحية.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، بما يشمل غسل اليدين واستخدام مياه آمنة، والتوجه إلى المستشفيات فور ظهور أعراض مثل الحمى المفاجئة والصداع الشديد وتيبس الرقبة والقيء المتكرر.

وقالت الوزارة إن تضرر شبكات الصرف الصحي وتعطل محطات المعالجة، إضافة إلى اختلاط مياه الشرب بالمياه العادمة جرّاء هطول الأمطار، أسهم في زيادة الإصابات في عدد من مناطق القطاع، محذرة من مخاطر صحية متزايدة على الأطفال، خصوصاً الرضّع.

"مرض يفتك بالأطفال"

ويقول مدير الإغاثة الطبية في غزة، محمد أبو عفش، إن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية تستقبل عشرات الأطفال المصابين بالمرض، وسط تدهور الأوضاع الصحية ونقص الإمكانات الطبية.

وحذّر أبو عفش من تزايد الإصابات بالتهاب السحايا البكتيري، الذي قد يؤدي إلى الوفاة، مشيراً إلى أن الأطباء باتوا يشاهدون أعداداً كبيرة من الحالات البكتيرية إلى جانب الإصابات الفيروسية.

وقال إن نقص المضادات الحيوية والمحاليل الطبية، إلى جانب ضعف مناعة الأطفال، يزيد من صعوبة التعامل مع المرض، مضيفاً أنه "يفتك بهم يوماً بعد يوم".

وتتزامن هذه التحذيرات مع تجارب ترويها أمهات في غزة، اضطررن إلى نقل أطفالهن إلى المستشفيات بعد ظهور أعراض شملت ارتفاع الحرارة والصداع الشديد والإسهال، وسط مخاوف من الإصابة بالتهاب السحايا.

وتقول إحدى الأمهات لبرنامج "يوميات الشرق الأوسط" الذي يبث عبر بي بي سي، إنها أمضت اليوم السابق في المستشفى مع طفلها بعدما أصيب فجأة بارتفاع في درجة الحرارة ومغص وإسهال، قبل أن تتفاقم الحمى تدريجياً.

وتضيف أن الطواقم الطبية أجرت للطفل فحوصات وتحاليل، وطلبت عينات إضافية، كما حاولت خفض حرارته باستخدام الكمادات والتحاميل.

وتروي أم ثانية أن طفلها عانى من صداع شديد، إلى درجة أنه لم يكن قادراً على رفع رأسه، مع استمرار الدموع وارتفاع درجة حرارته.

وتقول إن الطفل تلقى مضادات حيوية لعلاج التهابات، لكن الحمى استمرت، ما دفعها إلى نقله إلى مستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث خضع لفحوص دم وسُحبت منه عينة من أسفل الظهر لاستكمال التشخيص.

أما الأم الثالثة، فتقول إن طفلها عانى من نوبات متكررة من التعب والحمى، واضطرت الأسرة إلى مراجعة أطباء عدة قبل أن يخضع لفحوص إضافية.

وتضيف أن الأطباء سحبوا عينة من ظهر الطفل، وأن الفحوص كشفت، بحسب قولها، إصابته بالحمى الشوكية، وهي التسمية الشائعة لالتهاب السحايا.

وتعكس شهادات الأمهات المخاوف المتزايدة بشأن صحة الأطفال في القطاع، وإن كانت الأعراض الموصوفة لا تكفي وحدها لتشخيص الإصابة بالمرض أو تحديد نوع العدوى.

ما هو التهاب السحايا وما أعراضه؟

التهاب السحايا، المعروف أيضاً بالحمى الشوكية، هو التهاب يصيب الأغشية الواقية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وقد تسببه عدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، إلى جانب مسبِبات أخرى أقل شيوعاً، ويمكن أن يصيب المرض الأشخاص من مختلف الأعمار، لكنه يشكل خطراً خاصاً على الرضّع والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يُعد التهاب السحايا البكتيري أكثر أنواع المرض إثارة للقلق، نظراً إلى سرعة تطوره واحتمال تسببه بمضاعفات خطيرة أو الوفاة، حتى مع توفر العلاج.

أما الالتهاب الفيروسي، وهو الأكثر شيوعاً، فتكون معظم حالاته أقل خطورة، ويتعافى كثير من المصابين به دون علاج محدد، وإن كان قد يسبب مرضاً شديداً لدى بعض الفئات، خصوصاً حديثي الولادة والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وتتشابه الأعراض الأولية للنوعين الفيروسي والبكتيري، ما يجعل التمييز بينهما صعباً دون فحوص طبية.

تشمل الأعراض الشائعة ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وتيبس الرقبة والغثيان والتقيؤ والحساسية للضوء، وقد تتطور في الحالات الأكثر خطورة إلى تشنجات أو اضطرابات في الوعي أو فقدانه.

لكن التعرف على المرض لدى الرضّع والأطفال الصغار قد يكون أكثر صعوبة، إذ لا تظهر عليهم دائماً الأعراض التقليدية، مثل الصداع أو تيبس الرقبة، وبدلاً من ذلك، قد يعاني الطفل من الخمول غير المعتاد، وصعوبة الاستيقاظ، ورفض الرضاعة أو الطعام، والبكاء المستمر والتهيج، أو التقيؤ، وقد يظهر انتفاخ في المنطقة اللينة أعلى رأس الرضيع، المعروفة باليافوخ.

وفي بعض حالات العدوى البكتيرية، قد تنتشر العدوى إلى مجرى الدم وتتسبب في تعفن الدم، وهي حالة خطيرة قد ترافقها أعراض تشمل برودة الأطراف وسرعة التنفس وانخفاض ضغط الدم، وقد يظهر طفح جلدي لا يختفي عند الضغط عليه، خصوصاً في حالات العدوى بالمكورات السحائية، ولا يظهر هذا الطفح لدى جميع المصابين، كما أن غيابه لا يستبعد الإصابة بالمرض.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو واحد من كل ستة أشخاص يصابون بالتهاب السحايا البكتيري يتوفى بالمرض على مستوى العالم، في حين قد يعاني نحو واحد من كل خمسة ناجين من مضاعفات طويلة الأمد، تشمل فقدان السمع، وضعف الأطراف، ونوبات التشنج، واضطرابات الذاكرة والتعلم والنطق والحركة.

ما علاقة تلوث المياه بانتشار المرض؟

تختلف طرق انتقال التهاب السحايا باختلاف مسبباته، فبعض الفيروسات المسببة للمرض، ومنها الفيروسات المعوية، يمكن أن تنتقل عبر التلوث البرازي وانعدام أو ضعف تدابير النظافة، بينما تنتقل أنواع شائعة من البكتيريا المسببة له بين الأشخاص عبر إفرازات الجهاز التنفسي والمخالَطة الوثيقة.

ولذلك، فإن تلوث المياه وتدهور خدمات الصرف الصحي قد يسهمان في انتشار بعض مسببات التهاب السحايا، لكنهما لا يفسران بالضرورة جميع الإصابات.

وفي غزة، حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن ازدحام الخيام والمدارس وتدهور ظروف الإيواء والصرف الصحي والتعرض للمياه غير الآمنة تسهم في ارتفاع الإصابات المحتملة.

وأشار المكتب إلى أن نحو 42 في المئة من الأدوية كانت أرصدتها قد نفدت في أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل نقص مستمر في الإمدادات والمستلزمات الطبية.

ومع استمرار الأمطار وتضرر البنية التحتية، تتزايد المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات، في حين تحذّر السلطات الصحية من أن نقص المعدات والأدوية وتعطل شبكات المياه والصرف الصحي يحد من قدرتها على احتواء الأزمة.