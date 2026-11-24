خبرني - ذكرت وزارة الداخلية الإماراتية ​اليوم الثلاثاء، أن ‌11 شخصاً لقوا مصرعهم جراء تصادم بين حافلة لنقل ​الركاب وشاحنة في ​إمارة رأس الخيمة.

وأضافت الوزارة ⁠في بيان نشرته ​على منصة إكس، أنه "فور ​تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وباشرت ​بالتعاون مع فرق ​الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية ‌عمليات ⁠الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية".

ولم تحدد ​الوزارة ​هويات ⁠القتلى أو تذكر ما إذا كان ​هناك أي مصابين ​آخرين.

وأضافت ⁠أن السلطات تحقق للوقوف على أسباب الحادث، ⁠وسيتم ​الإعلان عن ​نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

جدير بالذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من أسبوعين فقد أسفر حادث مروري بين شاحنة وعدد من المركبات عند مدخل إمارة الفجيرة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني عن مصرع 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح.