خبرني - نبدأ جولتنا مع الصحف البريطانية اليوم من "فايننشال تايمز" وتقرير خاص بعنوان "الوضع الطبيعي الجديد في الخليج".

ويشير التقرير إلى عودة الحياة في أجزاء كبيرة من الخليج إلى "وضع طبيعي" بعد أكثر الأعوام زعزعة للاستقرار في دوله، نتيجة الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأفاد مراسلا الصحيفة من دبي، كلوي كورنيش ونيكولاس بارازي بأن الأسواق الليلية عادت لتزدحم في الكويت، وعادت الزحمة المروروية إلى شوارع دبي صباحاً، وحركة عاملي التوصيل المسرعين في شوارع البحرين.

لكن التقرير يكشف مزيداً من التفاصيل من كواليس هذا "الوضع الطبيعي الجديد"، في وقت "تحرص دول الخليج على إظهار أن الأعمال تسير بشكل معتاد".

ويذكر التقرير إقفال 12 مطعماً شهيراً في دبي وإقفال معالم من بينها متحف المستقبل بشكل مؤقت، بينما لا تزال لافتات تحمل عبارة "إبقوا في أماكنكم" معلقة على جدران بعض دور الحضانة.

ويتحدث مراسلا الصحيفة عن انقطاع بعض البضائع أو وجود أخرى بديلة في الدوحة.

وتقول مديرة تسويق في دبي لفايننشال تايمز إن الأمر يبدو وكأن الأعمال تسير كالمعتاد على الصعيد اليومي. لكن عند النظر للتخطيط على المدى البعيد، تشير إلى أن واقع الأمر يذكر "بأن الحياة لم تعد كما كانت قبل الصراع".

وينتقل التقرير إلى عرض تداعيات التصعيد الحوثي على الوضع في السعودية، رغم أن المملكة لم تتأثر – بحسب التقرير – بقدر ما تأثر جيرانها بالحرب وبإغلاق مضيق هرمز.

وترى الصحيفة أن الوضع في السعودية يظهر مدى هشاشة الوضع القائم، وأن سكان الخليج قلقون من احتمال تجدد الحرب ووضع دولهم مجدداً في دائرة الاستهداف.

ويعرض التقرير مزيداً من الأمثلة على الأضرار التي لحقت بدول الخليج.

وينتقل إلى أن قادة هذه الدول يضعون خططاً الآن للتكيف مع الوضع الجديد في المنطقة مثل جعل البنية التحتية أقل عرضة للخطر. وإحياء مشاريع سكك حديدية إقليمية من بينها شبكة تربط الدول الخليجية الست، ضمن خطة وصفها المسؤولون بأنها "استراتيجية صفر هرمز"، وفق ما جاء في التقرير.

الإندبندنت: ترامب حقق ما أراده من قمة المناخ

وفي تعليق نشر في صحيفة الإندبندنت بعنوان "ترامب حقق النصر الذي أراده من قمة المناخ، الآن اجلس في الخلف وشاهد العالم يحترق"، كتب شون أوغرادي قائلاً إن مفاوضات قمة المناخ 31 التي اختتمت أول أمس، انهارت بغياب الولايات المتحدة كما كان يريد دونالد ترامب.

وتساءل الكاتب في بداية مقاله هل لدى أحد شك بأن قمة المناخ كانت ستفشل لو حضر الرؤساء الثلاثة الأمريكي والصيني والروسي؟

وقال أوغرادي إن الرؤساء "المسنين" الثلاثة الذين فضلوا أخذ الصور التذكارية في الصين، "لن يكونوا على قيد الحياة ليشهدوا نهاية العالم".

لكنه قال إن الروس والصينيين ملتزمون على الأقل رسمياً بالاتفاق الإطاري الذي صاغته الأمم المتحدة بشأن المناخ. وأضاف أن روسيا والصين، "قوتان تعتمدان على الطاقة الملوثة، لكنهما وقعتا على أهداف الحياد الكربوني – صفر انبعاثات".

لكن الكاتب هاجم ترامب بحدة قائلاً إن الرئيس الأمريكي ضرب بعرض الحائط حقائق علمية وجهود هائلة بذلت لمكافحة التغير المناخي.

ورأى أوغرادي أن دونالد ترامب يخرج الولايات المتحدة من قمة المناخ بعد أن أخرجها من منظمة الصحة العالمية.

وسخر الكاتب من أقوال وذرائع ترامب قائلاً إنها لا تستند إلى حقائق علمية، ورغم ذلك، أشار إلى ترامب الذي وصفه بأنه "الرئيس المحب للوقود الإحفوري" لا يبالي.

وقال أوغرادي إن ترامب "لم يترك فرصة لجعل حياة الجميع أسوأ بما فيهم الأمريكيون، من خلال الانسحاب من بقية العالم باسم شعاره – الذي وصفه بأنه شعار أبله - أمريكا أولاً".

الغارديان: يستطيع العالم أن يفعل ما هو أفضل، ضد "الإبادة الجماعية"

وعلّق الكاتب غوردون براون في صحيفة "الغارديان"، على حكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي بإدانة دولة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان الروهينغا.

وقال الكاتب إنه بالرغم من إدانة ميانمار بعد نحو عقد على قتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص من أقلية الروهينغا في حملة عسكرية قام بها جيش ميانمار عام 2017 إضافة إلى ارتكاب التعذيب والعنف الجنسي، فإنه ليس واضحاً بعد ما إذا كان المسؤولون في ميانمار سيساقون إلى العدالة وما إذا كان اللاجئون سيعودون أو سيتعين على الحكومة دفع تعويضات.

وأضاف الكاتب قائلاً إنّ عبارة "لن يتكرر ذلك أبداً" قد تصبح طقساً شكلياً.

ماذا يعني الحكم التاريخي بشأن الإبادة الجماعية في ميانمار للقضايا المماثلة في المستقبل؟

وقال "نحن نقولها بصدق، لكن الصدق ليس استراتيحية، والتعاطف ليس وقاية والإدانة ليست سياسة".

وأوضح أنّ الفظائع تتكرر كما هو الحال "مع الجرائم الإنسانية في السودان، والتي نادراً ما تتصدر العناوين". وقال إن "احتمال ارتكاب فظائع ضد الروهينغا كان معروفاً مسبقاً وكان من الممكن منعه".

وتساءل غوردون في مقاله قائلاً: هل يمكننا بناء نظام ليس فقط لمعاقبة مرتكبي الفظائع عند حدوثها، بل للتنبؤ بها ومنعها، والاستجابة لها بشكل قانوني ومتسق وفي الوقت المناسب؟

وقال "لفترة طويلة جدا، تعاملت معظم الدول مع الفظائع باعتبارها حالة طوارئ أخلاقية، أو مصدر قلق إنساني، أو نتيجة مؤسفة للصراع".

وأضاف الكاتب "إنها كل هذه الأمور بالفعل. لكنها أيضا تهديد استراتيجي واضح. فالفظائع تؤجج الصراع المسلح وتغذي النزوح الجماعي وتزعزع استقرار المناطق وتمزق المجتمعات وتعزز الاستبداد وتضر بالتجارة والأمن وأسواق الطاقة والثقة العامة". وهي لا تبقى بعيدة على حد قوله.

وختم غوردون إن الحكم الصادر بشأن ميانمار هو تذكير حاسم بأنه ينبغي علينا إعطاء معنى لعبارة "لن يتكرر ذلك أبدًا" من خلال جعلها ليس رثاءً بعد الفشل، بل انضباطاً حكومياً قبل وقوع الكارثة". وإن الخيار هو "بين مشاهدة التاريخ يعيد نفسه وبين امتلاك الشجاعة لمحاولة تغييره".