خبرني - تبادل طرفا النزاع في اليمن، الاتهامات بشن ضربة استهدفت حافلات وشاحنات في محافظة لحج في جنوب غرب اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وفقدان آخرين.

ووجهت جماعة أنصار الله الحوثية أصابع الاتهام إلى السعودية، قائلة إن الضربة أسفرت عن مقتل وفقدان أكثر من 25 شخصاً.

وأوردت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أنه "ارتفعت حصيلة ضحايا جريمة استهداف طيران العدوان السعودي على الباصات والشاحنات في وادي معبق بمحافظة لحج إلى 25 شهيداً ومفقوداً وستة جرحى"، لافتة إلى أن استمرار تحليق الطيران السعودي فوق المنطقة يعرقل جهود الإغاثة.

وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أعلن الاثنين عن الهجوم، من دون أن يورد حصيلة الضحايا، متوعّداً بالردّ.

لكن ماجد النزيلي، الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية المدعومة من السعودية، حمّل الحوثيين مسؤولية الهجوم. وقال إن إقدام الجماعة على "ارتكاب جريمة جديدة بحق المدنيين من خلال قصف عدد من الشاحنات وحافلات نقل الركاب المدنية في منطقة سيلة هيجة العبد بمديرية المقاطرة، على طريق طور الباحة - المقاطرة بمحافظة لحج، جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف في بيان له، أن "هذه الجريمة التي أسفرت عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح من المسافرين في استهداف مباشر لمركبات مدنية لا تحمل أي صفة عسكرية، على طريق يمثّل شريان حياة لأهلنا في لحج وتعز".

والاثنين، قُتل 17 شخصاً وأصيب 11 آخرون ودُمّر عدد من المباني في محافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن في هجمات منفصلة، بحسب ما أعلن الحوثيون.

وأسفرت الأعمال القتالية منذ يوليو/تموز عن مقتل أكثر من 1600 شخص ونزوح أكثر من 300 ألف في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بحسب أحدث حصيلة للأمم المتحدة.

ويخوض الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، مواجهات ضد تحالف تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وتجدّد النزاع في اليمن في يوليو/تموز عقب انهيار هدنة كانت قائمة بين الحوثيين والحكومة منذ 2022، ما فتح جبهة جديدة في خضم الحرب في الشرق الأوسط، ووسّع الحوثيون في سبتمبر/أيلول مناطق سيطرتهم لتشمل مدينة المخا في غرب محافظة تعز والساحل الغربي للبلاد وصولاً إلى مضيق باب المندب الإستراتيجي.

في السياق، أعلن سريع عن تمكن المقاتلين الحوثيين من إسقاط طائرة استطلاع مسلح من طراز "وينق لونق 2" تابعة للسعودية "أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء سواحل محافظة لحج" على حد وصفه.

وقال سريع إن "هذه الطائرة وتعد الحادية عشرة التي يتم إسقاطها من هذا النوع منذ بدء التصعيد".

وفي السعودية، أعلن التحالف الذي تقوده المملكة لقتال الحوثيين عن "اعتراض وتدمير" طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية.

هذا وأعلن الدفاع المدني عن زوال الخطر عن مناطق السليل وجازان وأبها ونجران، وذلك بعدما أطلق تنبيهاً للتحذير من خطر محتمل.