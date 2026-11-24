خبرني - بدأ النادي الأهلي المصري تحركاته لحسم ملف مدرب فريق كرة القدم بعد إعلان رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة والخسارة أمام بيراميدز 0-2 ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري.

وكشفت التطورات داخل القلعة الحمراء عن تحركات مكثفة لاختيار المدرب المقبل، في ظل رغبة الإدارة في إعادة الفريق إلى مساره الصحيح، وسط تراجع النتائج واشتداد المنافسة على لقب الدوري.

وأكد الإعلامي المصري أحمد شوبير أن إدارة الأهلي قد تعلن اسم المدير الفني الجديد خلال اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن قرار إقالة عموتة كان جاهزا مسبقا في حال خسارة مواجهة بيراميدز.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن قرار رحيل المدرب المغربي لم يكن وليد نتيجة المباراة، موضحا أن الإدارة كانت أعدت القرار قبل اللقاء، وأن الإعلان عن خليفته قد يتم خلال ساعات.

وكان الأهلي أعلن رسميا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، توجيه الشكر إلى عموتة وجهازه المعاون، بعد دراسة الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرفين على ملف كرة القدم، على أن يتولى الثنائي تقديم الأسماء المرشحة لخلافة المدرب المغربي.

4 مدربين مصريين في دائرة الترشيحات

وتضم قائمة الأسماء المحلية المتداولة أربعة مدربين، هم حسام البدري، وعماد النحاس، ومحمد شوقي، وسامي قمصان، مع استمرار المفاضلة بينهم دون الإعلان عن اتفاق رسمي مع أي منهم.

ويأتي حسام البدري ضمن أبرز الخيارات المطروحة، بفضل تجربته السابقة مع الأهلي ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج بالبطولات، لكنه يرتبط حاليا بتدريب أهلي طرابلس الليبي، وهو ما قد يمثل عقبة أمام عودته، في ظل الحديث عن وجود شرط جزائي في عقده.

كما يبرز اسم عماد النحاس، الذي سبق له العمل داخل الأهلي ويمتلك معرفة بأجواء النادي، ويتولى حاليا تدريب الوحدات الأردني.

وتضم الترشيحات أيضا محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، وسامي قمصان، مدرب المقاولون العرب، الذي سبق له العمل ضمن الجهاز الفني للأهلي.

محمد يوسف خيار مؤقت

وفي الوقت الذي تبحث فيه الإدارة عن مدرب يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، ظهر اسم محمد يوسف كأحد الخيارات المطروحة لتولي المسؤولية بصورة مؤقتة.

ويشغل يوسف حاليا منصب رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، كما يمتلك تجربة سابقة في قيادة الفريق الأول، وهو ما يجعله خيارا متاحا في حال قررت الإدارة الاستعانة بمدرب مؤقت لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

وتشير التقارير المتداولة إلى إمكانية توليه قيادة الفريق في مباراته المقبلة أمام أول أغسطس الأنغولي في كأس الكونفدرالية، إذا اتجهت الإدارة إلى هذا السيناريو.

كيروش وكولر ضمن الأسماء الأجنبية

ولا تقتصر حسابات الأهلي على المدربين المصريين، إذ لا يزال خيار التعاقد مع مدير فني أجنبي مطروحا بقوة.

وفي هذا الإطار، ارتبط اسم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بإمكانية تولي المهمة، وفقا لما تداولته تقارير إعلامية مصرية.

كما عاد اسم السويسري مارسيل كولر إلى دائرة الترشيحات، دون وجود تأكيدات بشأن فتح مفاوضات رسمية معه أو التوصل إلى اتفاق مع أي من الأسماء الأجنبية المطروحة.

وتعكس كثرة الأسماء المتداولة رغبة الإدارة في دراسة جميع الخيارات المتاحة، قبل اتخاذ قرار بشأن هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وضع صعب للأهلي في سباق الدوري

وتأتي أزمة الجهاز الفني في توقيت صعب بالنسبة للأهلي، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، خلف الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بيراميدز المتصدر برصيد 27 نقطة، وفق الأرقام الواردة عقب الجولة التاسعة.

وكانت الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد هي الهزيمة الأولى للأهلي تحت قيادة الحسين عموتة، الذي تولى تدريب الفريق في يونيو الماضي.

وخلال 14 مباراة قاد فيها المدرب المغربي الفريق، حقق الأهلي 11 انتصارا وتعادل في مباراتين، قبل أن يتلقى خسارته الأولى التي أنهت مشواره مع القلعة الحمراء.