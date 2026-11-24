خبرني - يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة في المملكة يوم غد الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 وفقا لموقع طقس العرب، بعد الأجواء الدافئة نسبيًا التي سادت اليوم الثلاثاء، لتعود درجات الحرارة وتقترب من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وسط أجواء غائمة جزئيًا ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية.

انخفاض واضح على درجات الحرارة في الأردن الأربعاء وأجواء مائلة للبرودة في الجبال

يُتوقع إن شاء الله أن تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح يوم غد الأربعاء، لتصبح حول معدلاتها المعتادة، وتسود أجواء غائمة جزئيًا بوجه عام، وتميل إلى البرودة في المرتفعات الجبلية، فيما تكون أكثر اعتدالًا في بقية المناطق.

وبحسب آخر تحديثات للنماذج العددية، يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في عدد من مناطق المملكة بين 16 و22 درجة مئوية، حيث تسجل نحو 20 درجة في إربد وجرش، و18 درجة في عجلون، وحوالي 17درجة في العاصمة عمّان، فيما تصل إلى 22 درجة في معان، وتكون بحدود 25 درجة في العقبة.

أجواء باردة ليل الأربعاء وانخفاض على درجات الحرارة الصغرى

أما خلال ساعات الليل، فيطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة الصغرى، وتكون الأجواء باردة في مختلف مناطق المملكة، مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمّان إلى نحو 7 درجات مئوية، مع درجات حرارة أقل في بعض المرتفعات والمناطق الجبلية، ما يستدعي ارتداء ملابس دافئة، والحرص على الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.

درجات الحرارة في الدول العربية المجاورة الأربعاء



وعلى صعيد المنطقة، يوجد انخفاض على درجات الحرارة بالمنطقة بشكل عام، ولكن فكما تُظهر الخريطة المرفقة تستمر الفوارق الحرارية بين بلاد الشام والعراق ومصر، إذ تسجل درجات الحرارة في بلاد الشام مستويات معتدلة نهارًا، مع تسجيل نحو 22 درجة مئوية في بيروت واللاذقية، و21 درجة في دمشق، و20 درجة في حلب، فيما تبلغ نحو 17 درجة في القدس.

وفي العراق، ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر كلما اتجهنا جنوبًا وشرقًا، لتسجل نحو 22 درجة مئوية في الموصل، و23 درجة في أربيل، و28 درجة في بغداد، وتقترب من 29 درجة في النجف، فيما تصل إلى 32 درجة في البصرة.

أما في مصر، فتبلغ درجات الحرارة نحو 24 درجة مئوية في القاهرة و23 درجة في الإسكندرية، في حين تسجل نحو 29 درجة في الكويت، ما يعكس استمرار الأجواء الأكثر دفئًا نسبيًا في المناطق الواقعة إلى الجنوب والشرق من بلاد الشام.

وبذلك، تشهد المملكة يوم الأربعاء تحولًا واضحًا نحو أجواء أكثر برودة مقارنة بيوم الثلاثاء، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف اعتبارًا من يوم الخميس إن شاء الله.