خبرني - أظهرت تجربة شارك فيها 30 شخصا يعانون من السمنة، ومارسوا المشي لمدة 45 دقيقة يوميا، أن التوزيع الصحيح للنشاط البدني على مدار اليوم يؤدي دورا مهما في التحكم بمستوى الغلوكوز في الدم.

ساعدت المشيات القصيرة المنتظمة خلال اليوم الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة على التحكم في مستوى الغلوكوز في الدم بصورة أفضل مقارنة بمشية واحدة مطولة. وهذا ما خلص إليه علماء من جامعة كولورادو في دراسة نُشرت في مجلة "Obesity".

ماذا أظهرت التجربة؟

أجرى العلماء تجربة شارك فيها 30 شخصا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وكان جميع المشاركين يتبعون نمط حياة قليل الحركة، ويقضون أكثر من ست ساعات يوميا في وضع الجلوس.

وقُسّم المشاركون عشوائيا إلى مجموعتين، وطُلب منهم على مدى ستة أسابيع المشي بخطى سريعة لمدة 45 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع. لكن أفراد المجموعة الأولى وزّعوا هذه المدة على عدة مشيات قصيرة خلال اليوم، في حين اكتفى أفراد المجموعة الثانية بمشية واحدة مطولة.

وأظهرت نتائج الاختبارات تحسنا في تنظيم الغلوكوز لدى المشاركين في المجموعة الأولى. ولتقييم التغيرات، لم يستخدم الباحثون الاختبارات المعملية فحسب، بل استعانوا أيضا بنظام للمراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم. وتبيّن أن المتطوعين الذين مارسوا المشي على فترات متعددة خلال اليوم حافظوا على المستوى الأمثل للسكر في الدم مدة أطول، حتى أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية المعتادة.

وقالت أودري بيرغوينيان، الأستاذة المساعدة في جامعة كولورادو وإحدى مؤلفات الدراسة: "يمكن أن تكون المشيات القصيرة المنتظمة مفيدة في تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني".