خبرني - أعلن ليفنت ألبيغه، الموظف في شركة "أنثروبيك" الأمريكية، أنه تمكن من التوصل إلى برهان محتمل لفرضية "ريمان"، التي تُعد إحدى الفرضيات المحورية في نظرية الأعداد، بمساعدة الأداة "كلود".

وجاء ذلك في وثيقة نُشرت على الموقع الإلكتروني الشخصي لليفنت ألبيغه.

وقال العالم: "أفترض أنني تمكنت من التوصل إلى برهان لفرضية ريمان، وهي مسألة كلاسيكية في نظرية الأعداد صاغها عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان عام 1859". ووفقا لعالم الرياضيات، تحقق هذا الإنجاز باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "كلود".

وتبين أن هذه الطريقة قابلة للتطبيق أيضا على فرضية ريمان المعممة، وربما يمكن استخدامها لإثبات فرضية ريمان الموسعة.

وتُعد فرضية ريمان ونسخها الموسعة من بين ما يُسمى "مسائل الألفية"، وهي سبع مسائل رياضية بالغة الأهمية حددها معهد "كلاي" الأمريكي للرياضيات عام 2000. وقد خُصصت جائزة قدرها مليون دولار لحل كل واحدة منها. وتضم القائمة فرضيات ريمان، وهودج، وبيرش وسوينرتون-داير، ومسألة تساوي الصنفين P وNP، ومعادلات نافييه-ستوكس، ونظرية يانغ-ميلز، وفرضية بوانكاريه.

وكان باحثون من الولايات المتحدة قد استخدموا في وقت سابق، بحسب قولهم، نماذج لغوية كبيرة متقدمة بنجاح لإيجاد حلول لبعض صيغ معادلات "نافييه-ستوكس". وفي هذا السياق، أعلن ألبيغه وزميله عالم الرياضيات تريستان باكماستر أن نظام الذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة "أوبن إيه آي" ربما "استرق النظر" إلى جزء من الحل الخاص بهذه "المسألة الألفية"، التي كان يعمل عليها ألبيغه، المتخصص في شركة "أنثروبيك"، إلى جانب أستاذ آخر في جامعة نيويورك.

ونُشر البرهان الذي قدمه ألبيغه لفرضية ريمان، شأنه شأن حل معادلات "نافييه-ستوكس"، في صورة خوارزمية بلغة "لين" (Lean)، المستخدمة على نطاق واسع في الرياضيات للتحقق من براهين المبرهنات. وقال أندرو ساذرلاند، كبير الباحثين العلميين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إن الشيفرة التي اقترحها ألبيغه تُجمّع بنجاح باستخدام أربع طرق مختلفة.

وأشار الباحث إلى أن ذلك يستبعد احتمال أن يكون الذكاء الاصطناعي قد "غش" واستفاد من أخطاء في عمل المُجمِّع للحصول على نتيجة إيجابية عند التحقق من صحة البرهان. ومن شأن ذلك أن يتيح لعلماء الرياضيات الانتقال إلى تقييم أكثر موضوعية لنتائج عمل الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، قال ألبيغه إنه يستبعد أن يظهر يوما ما وصف نصي لهذه الخوارزمية يكون مفهوما للبشر، لأن نسختها الأولية التي أنشأها الذكاء الاصطناعي بلغت نحو 250 ألف صفحة.