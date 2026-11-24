خبرني - التقى النائب أيمن البدادوة رئيسة البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) جوليا كلوكنر، ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماركوس بيرسريلو، وذلك لدى مشاركته في أعمال مؤتمر الجمعية البرلمانية للحلف، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير آفاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات التشريعية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف الحوار والتشاور بين البرلمانات بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز فرص الشراكة والتفاهم.

وأكدت اللقاءات أهمية الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة فاعلة في بناء جسور التواصل بين الدول، وتعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب التحولات السياسية والأمنية التي يشهدها العالم، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.