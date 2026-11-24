خبرني - غادرت حاملة الطائرات الأمريكية "جورج واشنطن" منطقة الشرق الأوسط إلى المحيط الهندي، حسب بوابة "ميليتاري تايمز".

وجاءت الحاملة "ثيودور روزفلت" التي تعمل بالطاقة النووية بديلا عنها بعد أن أمضت "جورج واشنطن" ثلاثة أشهر في المنطقة، حيث وصلت إلى قاعدة يوكوسوكا في اليابان في مايو/أيار الماضي. وتوجد الحاملة حاليا في منطقة مسؤولية الأسطول السابع الأمريكي.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن وصول "ثيودور روزفلت" جعل من المرة الأولى منذ عام 2003 التي تتواجد فيها 3 مجموعات ضاربة لحاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط في وقت واحد.

كما زار السفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو غور حاملة "جورج واشنطن" في 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مياه المحيط الهندي. وإلى جانب "ثيودور روزفلت"، لا تزال حاملة الطائرات "جورج بوش" منتشرة في الشرق الأوسط.