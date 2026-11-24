خبرني - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن التعامل مع أي حكومة إسرائيلية يتوقف على التزامها بإنهاء الاحتلال ووقف الحرب والاستيطان والضم، مشددًا على رفض أي ترتيبات سياسية أو انتقالية تحدد مستقبل قطاع غزة بمعزل عن الإرادة الفلسطينية، ومطالبًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

وقال أبومازن، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ألقاها نيابة عنه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الاثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير أو التخلي عن حقوقه، ولن يسمح بتقرير مستقبله بعيدًا عن إرادته وممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية.

شروط فلسطينية للتعامل مع الحكومة الإسرائيلية

وأوضح أبومازن أن القيادة الفلسطينية تتابع التطورات التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدًا أن معيار التعامل مع أي حكومة إسرائيلية يتمثل في مدى التزامها بإنهاء الاحتلال، ووقف الحرب والاستيطان والضم واعتداءات المستوطنين، واحترام الاتفاقيات والقرارات الدولية.

وأعلن استعداد القيادة الفلسطينية للعمل مع أي طرف إسرائيلي يقبل بسلام عادل يستند إلى الاعتراف المتبادل، والمساواة في الحقوق والأمن، وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية.

ودعا الإدارة الأمريكية والكونغرس بمجلسيه إلى دعم إطلاق مسار سياسي جاد يستند إلى القانون الدولي وحل الدولتين، مطالبًا واشنطن باستخدام نفوذها لضمان تنفيذ خطة السلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.

رفض فرض ترتيبات انتقالية على غزة

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، معتبرًا أن الإعلان عن وقف إطلاق النار لا يكفي ما دامت الاعتداءات مستمرة، وأن الحديث عن إعادة الإعمار لا يمكن أن ينفصل عن الواقع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة.

وطالب بتحرك دولي يضمن وقفًا كاملًا ودائمًا لإطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، والشروع في عمليات التعافي وإعادة الإعمار دون تهجير السكان.

كما دعا إلى نشر قوات الاستقرار الدولية وفق الشرعية الدولية، وتمكين الشرطة والمؤسسات الفلسطينية من أداء مسؤولياتها، مؤكدًا أن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تكون مؤقتة وتنتهي بتولي دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة.

وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن وحدته مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تمثل أساسًا لأي تسوية سياسية، في إطار دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.

تحذير من مخططات الضم والاستيطان

وفي ملف الضفة الغربية، حذر أبومازن من استمرار الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية، معتبرًا أن مخطط «E1» وعزل القدس الشرقية ومصادرة الأراضي والتهجير القسري تستهدف تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وإجهاض إمكانية إقامة دولة مستقلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان والضم، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 ومتابعة الالتزامات المترتبة على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب بالإفراج الكامل والفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، وضمان تحويلها بانتظام ودون اقتطاعات، محذرًا من تداعيات استمرار الأزمة المالية على قدرة المؤسسات الفلسطينية على تقديم خدمات التعليم والصحة والوفاء بالتزاماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أبومازن يعلن موعد الانتخابات الفلسطينية

وعلى الصعيد الداخلي، جدد أبومازن التزامه بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، تحت رقابة دولية.

وأوضح أن موعد الانتخابات عُدّل إلى سبتمبر/أيلول 2027، بعد مشاورات وحوار وطني، نتيجة المعوقات الأمنية والميدانية، مؤكدًا استعداد القيادة الفلسطينية لتقديم الموعد إلى النصف الأول من عام 2027 إذا توفرت الظروف المناسبة وأزيلت العقبات، بالتشاور مع القوى الفلسطينية.

وكان أبومازن قد أصدر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مرسومًا رئاسيًا حدد يوم 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة.

وقال إن القيادة الفلسطينية أنجزت الإصلاحات التي عرضتها في اجتماع بروكسل في يوليو/تموز الماضي، مشيرًا إلى مقترح للعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة على خارطة طريق فلسطينية تتضمن خطوات قابلة للقياس والمراجعة الدورية.

وأكد التمسك بالحوار الوطني الشامل وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها والتزاماتها الدولية، والاحتكام إلى إرادة الشعب الفلسطيني بالوسائل الديمقراطية والسلمية.

دعوة إلى اعتراف دولي أوسع بفلسطين

وفي الشأن الدبلوماسي، أشاد أبومازن بالجهود السعودية والفرنسية لرئاسة المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مثمنًا إجراءات اتخذتها المملكة المتحدة و12 دولة أخرى بشأن منتجات المستوطنات ومؤسسات الاستيطان.

ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مطالبًا بمسار سياسي واضح ومحدد زمنيًا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد ضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي 194، مع استمرار الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وحماية مؤسساتها والعاملين فيها ومنع تقويض دورها.

واختتم أبومازن كلمته بالتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه الوطنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحويل التضامن مع الفلسطينيين إلى إجراءات سياسية وقانونية ملموسة تنهي الاحتلال وتضمن إقامة دولتهم المستقلة.