خبرني - أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، أحمد العكاليك، الثلاثاء، أن حصيلة الرسوم الجمركية سجلت نمواً بنحو 3%، رغم التحديات والاضطرابات التي أحدثتها الحرب الأخيرة على حركة التجارة وأنماط النقل البري والبحري والشحن الجوي.

وقال العكاليك، خلال أول اجتماع للجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بعد إحالته إليها من مجلس النواب، إنّ الحكومة اتخذت خلال العام الحالي قرارا برفع الرسوم الجمركية على نحو 1300 بند جمركي، لا تشمل السلع الأساسية للمواطنين، وإنما تستهدف السلع التي لا يوجد لها مثيل في السوق المحلية أو يتوفر لها منتج محلي منافس، وذلك وفق معيارين أساسيين هما حماية المنتج المحلي وتعزيز إيرادات الخزينة.

وأضاف أنه جرى تعديل التعرفة الجمركية على التجارة الإلكترونية، في ضوء توسعها على حساب التجارة التقليدية، وكان من المقرر بدء تطبيق هذه التعديلات في الأول من شباط 2026، وإعادة تقدير الحصيلة الجمركية المتوقعة ورفعها بناءً عليها.

وأوضح العكاليك أن الحرب الأخيرة أحدثت اضطرابات وتراجعاً في حركة التجارة وأنماط النقل، وأربكت التوقعات السابقة، لا سيما مع توقف حركة الطيران، الأمر الذي أثر بشكل كبير على التجارة الإلكترونية المعتمدة بصورة أساسية على الشحن الجوي، حيث توقف الاستيراد عبرها بشكل كامل لنحو 3 أسابيع إلى شهر.

ولفت إلى أن دائرة الجمارك أعادت هندسة إجراءاتها، وسمحت باستيراد طرود التجارة الإلكترونية براً، مشيراً إلى تراجع أعداد طرود التجارة الإلكترونية، سواء المسجلة على شكل بعائث أو بوالص، مقارنة بالفترات السابقة، رغم نمو حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 3%.

وبيّن العكاليك أن نسبة البنود الخاضعة للرسوم الجمركية كانت تتراوح بين 9% و10% من إجمالي بنود التعرفة، ومع تركّز الاستيراد خلال الحرب على المواد الأساسية المعفاة، تراجعت نسبة الاستيراد في المواد الخاضعة للرسوم بنحو 3%، ما انعكس على بدل الخدمات الجمركية، البالغ 5% للبضائع الخاضعة و1% للبضائع غير الخاضعة أو المعفاة.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الترانزيت بنحو 63%، بزيادة تقارب 29 ألف بيان ترانزيت، لافتاً إلى أن الترانزيت لا يحقق عائداً مباشراً للخزينة، باستثناء رسوم البيان والطوابع.

وأشار العكاليك إلى مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة بيانات الصادر بنحو 11,500 بيان، وانعكاس ذلك على السوق المحلية والإيرادات الضريبية المحلية.

وفيما يتعلق بالأتمتة، أوضح أن الأنظمة الجمركية تعتمد على مركزية العمليات، بما يشمل السند الوطني والترانزيت ونظام "منجز"، فيما تستمر العمليات الميدانية في مواقعها.

وأكد ارتفاع كفاءة التحصيل رغم انخفاض عدد بيانات الوارد للسوق المحلية بنحو 70 ألف بيان، وذلك من خلال تحسين إجراءات التحصيل بالاعتماد على مؤشرات التحليل والذكاء الاصطناعي، وتفعيل التدقيق اللاحق ومؤشرات التهرب الجمركي بعد التعديلات.

ولفت إلى أن حجم الإعفاءات على بنود التعرفة الجمركية لا يزال يشكل عاملاً مؤثراً في الإيرادات، رغم تعويض جزء من أثرها من خلال الضريبة الخاصة.