خبرني - أطلقت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، حملة تواصل مستمرة للتعريف بخدمات الإنترنت المنزلي والنطاق العريض، وتشمل الحملة حلول "الفايبر" و"الجيل الخامس المنزلي" بهدف ترسيخ ارتباط العلامة التجارية باحتياجات الأسر العصرية في المملكة، انسجاماً مع وعدها المؤسسي "للحياة وأكثر".

وانطلقت هذه الحملة من إدراك "أمنية" للتحول الجوهري في دور الإنترنت المنزلي، إذ بات الاتصال بالشبكة جزءاً أساسياً من يوم الأسرة، مع اعتماد أكثر من فرد عليه في الوقت نفسه، من العمل عن بُعد والتعليم الرقمي إلى البث الترفيهي والألعاب الإلكترونية والتواصل المستمر عبر الأجهزة المتعددة.

وتوفّر "أمنية" منظومة متكاملة من حلول الإنترنت المنزلي المصممة لتلبية احتياجات الأسر في مناطق المملكة بحسب توافر الخدمة. وتمثّل شبكة "الفايبر" الركيزة الأساسية للاتصال فائق السرعة، مع باقات تتيح سرعات تصل إلى 1,000 ميغابت في الثانية وسعات غير محدودة، في حين يقدّم "الجيل الخامس المنزلي" خياراً قائماً بذاته يتيح للأسر اتصالاً لاسلكياً بالإنترنت في المناطق المشمولة بالتغطية، من دون الحاجة إلى تمديد الألياف الضوئية إلى المنزل.

وركّزت الشركة من خلال حملتها على إبراز القيمة الفعلية التي يلمسها المشترك في حياته اليومية، عبر تقديم حلول اتصال موثوقة تمنح العائلات والأفراد راحة البال، وتدعم إنجاز أعمالهم والاستمتاع بأوقاتهم، بالاستناد إلى بنيتها التحتية وخيارات التغطية المتاحة في مناطقهم.

وبهذه المناسبة، قال خلدون سويدان، الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في أمنية:"يمثّل المنزل اليوم مركزاً متكاملاً للعمل والتعلّم والترفيه، ومن هنا جاء حرصنا في أمنية على بناء علاقة مستدامة مع العائلات الأردنية تتجاوز لغة الأرقام التقليدية إلى فهم احتياجاتهم اليومية الحقيقية. ومن خلال تكامل حلول الفايبر والجيل الخامس المنزلي، نؤكد التزامنا بتقديم تجربة إنترنت منزلي تواكب كل تفاصيل الحياة في البيت الأردني، وتجسّد شعارنا “للحياة وأكثر” على أرض الواقع."

وتواصل أمنية الاستثمار في تطوير محفظة خدمات النطاق العريض وتحديث بنيتها التحتية الرقمية، بما يعزّز جاهزيتها لتلبية الطلب المتنامي على البيانات والاتصال عالي الجودة، ويعزّز مكانتها كشريك رقمي موثوق للأفراد والأسر في الأردن.