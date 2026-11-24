خبرني - أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، خلدون الخالدي، الثلاثاء، أن الفارق بين رسوم بيع العقار وضريبة بيع العقار في بيانات عام 2026 يبلغ نحو 39 مليون دينار، حيث سجلت رسوم البيع 143 مليون دينار مقابل 104 ملايين دينار لضريبة بيع العقار، لوجود معاملات نقل ملكية معفاة من الضريبة أو ذات قيمة مخفضة كمعاملات الإرث.

جاء ذلك خلال حديثه أمام اللجنة النيابية، مستعرضاً أبرز الأرقام والمشاريع والتحولات الرقمية والمالية للدائرة.

رسوم وضريبة بيع العقار

بيّن الخالدي أن الفارق في أرقام 2026 يعود لطبيعة المعاملات العقارية؛ إذ تخضع بعض معاملات نقل الملكية للرسوم دون الضريبة أو لقيمة مخفضة، مثل المعاملات التي تتم بالإرث.

القيمة الإدارية وفرضيات النمو

أشار إلى أن الدائرة تعمل على مراجعة وتحسين القيمة الإدارية بناءً على إعادة دراسة بعض الأحواض وطلبات أصحاب الملكية، وغالباً ما يتم رفعها بنسب تحدد وفق إعادة الدراسة للمناطق المعنية.

أتمتة الخدمات والمباني الحكومية

لفت الخالدي إلى ارتفاع النفقات نتيجة مشروع أتمتة خدمات الدائرة بالكامل من الألف إلى الياء، والذي يُتوقع إطلاقه في الأول من تموز2027 نظراً لقيمته العالية وشموليته لكافة الخدمات. كما أشار إلى توجه الدائرة لشراء أبنية جديدة لبعض مديريات التسجيل بدلاً من استئجارها، لتصبح ملكاً للخزينة.

الصحيفة البيضاء الرقمية

وصف الخالدي مشروع التحول الرقمي للصحيفة البيضاء للملكية العقارية بأنه مشروع وطني مهم يهدف إلى أتمتة وأرشفة نحو 3 ملايين صحيفة بيضاء وإلغاء التعامل الورقي معها، بحيث تصبح الصحيفة الإلكترونية هي المعتمدة.