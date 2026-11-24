خبرني - أكدت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية، هنادي النابلسي، الثلاثاء، أن الدائرة تُعد دائرة غير خزينية، وتتمثل مهامها الرئيسية في تأمين مختلف اللوازم والخدمات للقطاع الحكومي، وفي مقدمتها الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وأوضحت النابلسي، خلال أول اجتماع للجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بعد إحالته إليها من مجلس النواب، أن موازنة الدائرة متواضعة وتبلغ 3.5 ملايين دينار، ويُعد دعم التحول الرقمي ونظام الشراء الإلكتروني المشروع الرأسمالي الوحيد فيها، وهو نظام بدأ العمل به منذ عام 2018 لتعزيز الشفافية والمنافسة في العطاءات الحكومية.

وأشارت إلى أن بقية الموازنة تتوزع بين النفقات التشغيلية والرواتب، موضحة أن الزيادة في النفقات التشغيلية تعود لأسباب بسيطة منها عطاء المطبوعات المركزي الذي يخدم مختلف الجهات الحكومية واحتياجاته الإضافية المتوقعة تأشيرياً للسنة المقبلة.

لفتت النابلسي إلى أن أبرز إنجاز تشريعي تمثل في صدور نظام المشتريات الحكومية لعام 2019 الذي ألغى 56 نظاماً، ووحّد الإجراءات في مختلف الجهات الحكومية، وسهّل العمل على المناقصين وأتاح خيارات شرائية متنوعة تعتمد المناقصة العامة كأساس للمنافسة والشفافية إلى جانب الاستدراج والتلزيم المباشر.

وبيّنت أن دمج وتجميع متطلبات اللوازم يعزز القدرة التفاوضية للدائرة، ويحقق وفورات الحجم ويخفض الأسعار، ويقلل النفقات التشغيلية الناتجة عن طرح كل جهة لعطاءاتها بشكل منفرد.

وأشارت النابلسي إلى أن عطاءات الأدوية تمثل أبرز مثال على خفض الأسعار عبر التجميع، حيث تحقق وفورات بحدود 17% من قيمة العطاءات، وقد تصل قيمة الوفورات التفاوضية أحياناً إلى 7 ملايين دينار. وأوضحت أن الدائرة تشتري ما بين 994 إلى 1000 مادة دوائية ضمن 17 مجموعة، إذ تبلغ حصة المنتج المحلي 45% من حيث العدد و32% من حيث القيمة، مقابل 45% من حيث العدد و77% من حيث القيمة للمنتج الأجنبي، لافتة إلى أن عطاءات عام 2025 التي غطت احتياجات عام 2026 بلغت نحو 227 مليون دينار.

بيّنت النابلسي أنه جرى تدريب نحو 884 موظفاً حكومياً على التشريعات ونظام الشراء الإلكتروني، مشيرة إلى أن من أبرز إنجازات عام 2026 تدريب جميع البلديات البالغ عددها 104 بلديات لتبدأ باستخدام النظام مع نهاية العام الجاري، إضافة إلى نحو 25 جهة حكومية، والتعاون مع أمانة عمّان لتطبيق النظام.