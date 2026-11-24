خبرني - قضت محكمة صلح جزاء الطفيلة بحبس معلم لمدة شهرين، بعد إدانته بجرم عرض فعل مناف للحياء، إثر إرساله رسائل عبر واتساب إلى سيدة متزوجة، هي والدة أحد طلبته، تضمنت عبارات غزل وطلبات جنسية ومحاولات للقاء بها.

وبحسب وقائع القضية، بدأ التواصل بين المعلم والسيدة بحكم تدريسه لابنها، قبل أن يتحول بعد نحو ثلاثة أشهر إلى تعارف شخصي، حيث أقر المعلم بإرسال الرسائل من هاتفه، فيما تقدمت السيدة بشكوى ضده قبل أن تسقط حقها الشخصي لاحقا.

وقررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالحبس ستة أشهر، لكنها خفضت العقوبة إلى شهرين بعد اعتبار إسقاط الحق الشخصي سببا مخففا تقديريا، علما أن الحكم وجاهي وقابل للاستئناف.